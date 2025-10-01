«Hipotecé mi casa», el fundador de BKFC hace una admisión sorprendente

Con la ayuda de Conor McGregorDavid Feldman ha convertido a BKFC en un elemento básico de la comunidad deportiva de combate.

Según el fundador y presidente de BKFC, obtener la promoción hasta este punto no fue una tarea pequeña.

Durante una aparición en el estudio en El espectáculo Ariel Helwani Esta semana, Feldman reveló que antes de la tarjeta BKFC 41 en el 1stbank Center en Colorado, sacó una hipoteca de su casa para financiar el evento.

«Quiero hacer crecer esto. Me encanta. Realmente creo que es una salida de $ 2, $ 3 mil millones, así que estoy todo adentro … mi zona de confort está siendo incómoda, realmente lo es. Actúo bajo presión cada vez, y siempre aparece.

«Te voy a contar un secreto. El evento de Denver en el que hice ese Conor McGregor entró … Hipotecé mi casa. No tuve el dinero para ese evento hasta tres días después del evento. Como, hice el evento simplemente lanzando los dados y diciendo: ‘Esto va a funcionar’. Y funcionó.

David Feldman habla de BKFC 82 compitiendo contra UFC 320

Este fin de semana, veterinarios de UFC Mike Perry Y Jeremy Stephens arrojará en el evento principal de BKFC 82, el mismo día que el UFC está organizando un encabezado doble del campeonato que verá la pelea magomed de Ankalaev Fight Alex Pereiray Merab Dvalishvili luchan contra Cory Sandhagen.

Mientras que la tarjeta BKFC está programada para comenzar más temprano en el día, Feldman habló sobre ir frente a UFC:

«Esperaba una venta de venta, pero no parece que vamos a llegar allí, para ser honestos contigo. Creo que vamos a estar en el rango de 11,000-12,000, lo cual es muy respetable, yendo en contra de un evento de UFC, pero esperábamos obtener alrededor de 16,000, pero no llegamos allí.

«No estoy muy decepcionado. No programé esto para enfrentar al UFC. Lo programé primero y luego lo hicieron. Nunca lo habría programado contra el UFC, especialmente un evento de PPV de esta magnitud. Para ir a la UFC y aún vender tickets 11k-12k … Estoy feliz».

La tarjeta BKFC 82 también incluirá algunos nombres familiares, como Frankie Edgar, Jimmie Rivera y Oguwale Bamgbose.

David Feldman con la esperanza de McGregor vs. Díaz III en BKFC

Cuando Nate Díaz Se separó de la UFC, dejó en claro que su plan era competir en varios deportes de combate antes de que eventualmente regrese al UFC.

Hasta ahora, Díaz ha competido en varios partidos de boxeo, sin embargo, no ha habido noticias sobre un posible retorno de UFC.

Según Feldman, mientras que Díaz ha citado el tejido cicatricial como una razón clave detrás de rechazar una oferta de BKFC, cree que la posibilidad de una pelea de trilogía McGregor vs. Diaz puede ser suficiente para atraer a la superestrella de Stockton.

Por supuesto, antes de que eso sea una posibilidad, McGregor tiene que luchar contra las dos peleas restantes en su contrato de UFC.

«Si atraviesa esas dos peleas, no tiene sentido para él no (pelear en BKFC) … Hablamos con Nate varias veces. Simplemente dijo: ‘Mira, tengo demasiado tejido cicatricial para esto en este momento’. Pero creo que si fuera Conor McGregor el que estaba al otro lado de ese anillo, lo tomaría «.

Con McGregor con la esperanza de pelear en la tarjeta de la Casa Blanca de UFC, solo el tiempo dirá si regresa al octágono para una pelea más para convertirse en agente libre.