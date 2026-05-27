Hipmi Jaya apoya la implementación de la XVIII Conferencia Nacional en cualquier provincia

Jacarta – El presidente general de BPD Hipmi Jaya, Ryan Haroen, invitó a todos los cuadros de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Indonesia (HIPMI) a mantener la solidez organizacional antes de la Conferencia Nacional de Hipmi (Munas).

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Según Ryan, las dinámicas que surgieron antes de la XVIII Conferencia Nacional eran normales en las grandes organizaciones. Sin embargo, cree que toda la energía de los cuadros debe dirigirse a fortalecer la organización y preparar el futuro de Hipmi, sin involucrarse en polémicas internas.

«Se pide que la energía de Hipmi se centre en el futuro de la organización, no en las polémicas internas. Hipmi tiene la gran responsabilidad de preparar a jóvenes empresarios que sean capaces de responder a los desafíos económicos futuros», dijo Ryan en su declaración escrita, el miércoles 27 de mayo de 2026.

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Enfatizó que BPD Hipmi Jaya apoya plenamente la decisión de la Junta de Gestión Central (BPP) de Hipmi con respecto a la implementación de la Conferencia Nacional, incluso con respecto al lugar donde se llevará a cabo.

«BPD Hipmi Jaya apoya plenamente la implementación de la Conferencia Nacional en cualquier provincia de la Gran Indonesia. Lo más importante es mantener la unidad organizativa y garantizar que la Conferencia Nacional funcione bien para la sostenibilidad de Hipmi», dijo.

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Ryan cree que la Conferencia Nacional debe ser un impulso para fortalecer la consolidación entre regiones, fortalecer la colaboración de los cuadros, así como enfatizar la dirección de la organización para enfrentar los desafíos económicos nacionales.

Según él, Hipmi necesita seguir manteniendo el espíritu de unión como un gran hogar para los jóvenes empresarios indonesios.

«Hipmi debe seguir siendo una organización sólida, madura y capaz de producir grandes ideas para el progreso económico de Indonesia», afirmó Ryan.