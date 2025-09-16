Himapolindo Cantined Baleg Balan DPR ri, se alienta a los estudiantes a determinar la dirección de la democracia indonesia

Surabaya, vivo – La democracia indonesia se enfrenta a un gran desafío en medio de las rápidas corrientes de la globalización, el dominio de la oligarquía y el debilitamiento de la confianza pública en el proceso de legislación. En medio de esta situación, la voz de la generación más joven, en particular alumnoEs muy importante garantizar que la dirección de política de la nación no se desvíe de los ideales de Pancasila.

Leer también: Investigación de LPSK de la muerte estudiantil de Unnes durante la demostración en Semarang



Esa conciencia fomenta la Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas de Indonesia (Himapolindo) La Región 6 en colaboración con la Junta Legislativa de DPR RI (Baleg) celebró un foro de discusión grupal (FGD) titulado «Fortalecimiento de la democracia a través de una participación significativa: absorción de aspiraciones en el contexto de la preparación del proyecto de ley de desarrollo de la ideología de Pancasila» el lunes (9/15/2025) en Uin Sunan Ampel Surabaya.

Al evento asistieron más de 230 participantes de varias universidades, como la Universidad de Brawijaya, la Universidad de Airlangga, la Universidad de Wijaya Kusuma, Uin Mataram, Universidad Estatal de Surabaya, Uin Sunan Ampel Surabaya, a la Universidad Udayana.

Leer también: Pramono quiere dar una beca LPDP de 100 estudiantes el próximo año



La presencia de estudiantes de varias regiones refleja el fuerte deseo de la generación más joven de participar activamente en el fortalecimiento de la democracia indonesia.



Fortalecer la participación pública significativa, Himapolindo entregada por Baleg Baleg DPR RI

Leer también: Los estudiantes de Kalimantan instaron a PDIP eliminar a Deddy Sitorus y Lasarus del DPR



Jefe Baleg DPR RI: La voz del estudiante es una forma real de pancasila

Presidente del Balegro del Parlamento Indonesio, Bob HasanEnfatizando que este FGD no es solo un foro ceremonial, sino una manifestación concreta de la participación significativa.

«Yo mismo estoy interpretando cuál es el significado de una participación significativa, es cuando la voz pública se escucha realmente y tiene la oportunidad de influir en la dirección de la política. No permita que foros como esta solo se conviertan en formalidades, porque la esencia es abrir espacio libre para que la comunidad participe activamente.

Según él, la apertura es la clave en el proceso de diálogo entre el gobierno y la comunidad.

«Ese es lo universal, amplio y perteneciente a las opiniones de nuestra nación. Las opiniones que surgen de los estudiantes son una forma tangible de cómo se vive Pancasila de varias maneras», dijo.

Bob Hasan también enfatizó que la democracia indonesia no era una democracia liberal, sino una democracia que estaba arraigada en Pancasila.

«Nuestra democracia está en los preceptos 4 y quinto, pero aún así protegida por el Sila 1, 2 y 3. Entonces, no hacer que la ideología sea complicada. La ideología debe entenderse simplemente: ideas, ideas y lógica», agregó.

Himapolindo recuerda los peligros de la oligarquía

El presidente de Himapolindo, Tariq Rifqy Verdyansyah, enfatizó que la participación significativa no solo estaba presente en un foro o simplemente dando comentarios, sino una participación sustancial de las personas en la determinación de la dirección de la política.

«Los países democráticos deben abrir un verdadero espacio de diálogo, donde las voces de las personas no solo se escuchan, sino que también están integradas en cada decisión», dijo.

También aludió a la importancia de fortalecer el Artículo 33 de la Constitución de 1945 que confirmó el principio de parentesco en la gestión de la economía indonesia.

«El espíritu de este artículo debe ser la base para que las políticas económicas estén realmente a favor de los intereses de la gente», dijo Tariq.

En esa ocasión, también transmitió el apoyo de la solidaridad a la lucha de la comunidad en la aldea de Keluk Jaya, la aldea de Teluk Bayur y la aldea de Suka Karya en Ketapang Regency, West Kalimantan, que luchaba por la tierra desde las nubles de las compañías de palmeras aceiteras.

La participación pública es un determinante del futuro de la democracia

This FGD presents a number of important figures, including the Chairman of the Indonesian Parliament Baleg Dr. Bob Hasan, SH, MH, Maj. Gen. (Ret.) Sturman Pandjaitan, SH (Deputy Chairperson of Baleg), Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., MT (Kapoksi Golkar), Martin Manurung, SE, MA (Kapoksi Nasdem), Ha Iman Sukri, M.Hum. (PPP Kapoksi), I Nyoman Parta, SH (PDIP KAPOKSI), IR. Sumail Abdullah (Gerindra Kapoksi), Dr. Daniel Johan, SE, MM (PKB Kapoksi), Dr. Benny K. Harman, SH (Democrático Kapoksi), así como académicos y representantes de organizaciones estudiantiles.

La discusión tuvo lugar dinámicamente con los estudiantes que transmitieron opiniones críticas y preguntas sustantivas sobre la urgencia del Proyecto de Ley de Desarrollo Ideológico de Pancasila, los desafíos de la democracia en la era oligárquica, a la estrategia de fortalecer la participación pública en cada proceso de legislación.