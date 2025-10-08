Himachal Pradesh: Un deslizamiento de tierra en Bilaspur mata a 15 personas y continúa la búsqueda de un niño desaparecido







En un incidente muy desafortunado en Bilaspurun deslizamiento de tierra afectó a un autobús privado en la zona de Balughat del segmento de la asamblea de Jhandutta y mató a 15 personas. Sin embargo, las operaciones de búsqueda continúan desde el martes por la noche y las autoridades se esfuerzan por normalizar la situación lo antes posible.

Mientras hablaba con los medios de comunicación sobre el incidente del deslizamiento de tierra de Bilaspur, el subcomandante del área de Nurpur de la NDRF, Karam Singh, declaró: «El incidente ocurrió alrededor de las 6:50 pm, y después de obtener información sobre el incidente, nuestros equipos corrieron al lugar alrededor de las 8 pm y registraron físicamente toda el área con todo el equipo pesado», según lo citado por la agencia de noticias ANI.

El comandante de la NDRF dijo además que «en el autobús viajaban unas 18 personas y hasta el momento ya se han recuperado 15 cadáveres, es posible que se hayan recuperado dos víctimas vivas y una víctima más sigue desaparecida», según citó la agencia de noticias ANI.

Añadió además que «la razón principal detrás del incidente es la lluvia continua, que provocó deslizamientos de tierra en la zona, y nuestras operaciones y esfuerzos de rescate continuarán hasta que encontremos a la persona», según la ANI.

Además, el Viceministro Principal, Mukesh Agnihotri, dijo a los medios de comunicación que «un autobús privado sufrió un accidente en Himachal Pradesh. Han muerto quince personas. Dos niños están a salvo. Continúa la búsqueda de un niño más. El incidente se produjo debido a un deslizamiento de tierra, y en el momento oportuno, los escombros cayeron sobre el autobús aplastándolo, según ANI.

Bilaspur SP Sandeep Dhawal dijo que los residentes locales ayudaron a salvar a los dos niños y confirmaron que se están llevando a cabo operaciones de rescate para localizar a un niño de ocho años.

SP enfatizó además que «al recibir información sobre este incidente, enviamos a nuestro equipo de rescate de la policía, al equipo de rescate de la Guardia Nacional y a los vehículos del departamento de bomberos al lugar. La población local brindó una gran ayuda en este incidente y salvó a dos niños», dijo. «Unas 15 personas han muerto en este incidente. Se está llevando a cabo el proceso post-mortem de los cuerpos. La causa principal de este incidente es la lluvia que ha estado cayendo durante los últimos dos días. Las operaciones de rescate aún continúan en el lugar del incidente porque un niño de 8 años está desaparecido, según ANI.

El desafortunado incidente ocurrió cuando el autobús privado que transportaba pasajeros a través del tramo montañoso fue repentinamente golpeado por la caída de escombros después de las fuertes lluvias en la región.

La administración local, la policía y Fuerza Estatal de Respuesta a Desastres (SDRF) Equipos acudieron al lugar para realizar operaciones de rescate.

De las 15 personas que murieron en este desafortunado incidente, se han recuperado los cuerpos de nueve hombres y cuatro mujeres.

En medio del lamentable incidente, dos niños sufrieron heridas; sin embargo, ahora han sido trasladados a AIIMS Bilaspur. Las operaciones de búsqueda con el equipo de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres, incluidos perros rastreadores, están en curso.

Ministro Principal Sukhvinder Singh SukhuSi bien expresó su profundo dolor por el trágico accidente, también expresó su más sentido pésame a las afligidas familias que perdieron a sus seres queridos. «El gobierno estatal apoya firmemente a las familias afectadas en este momento de angustia y brindará toda la ayuda posible», dijo el CM.

Sukhu, que sigue la situación desde Shimla, está en contacto con la administración del distrito de Bilaspur. Ha pedido a las autoridades que proporcionen actualizaciones oportunas sobre los esfuerzos de rescate y las medidas de ayuda. Las autoridades dijeron que se había desplegado maquinaria pesada en el lugar y que se estaban realizando esfuerzos para limpiar los escombros en medio de un terreno difícil y lluvias intermitentes.

(Con aportes de la ANI)





