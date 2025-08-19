Himachal Pradesh: los hechizos intensos de lluvia crean estragos; 365 carreteras bloqueadas







Después de intensos hechizos de lluvia en Himachal Pradesh Hizo la situación bastante alarmante, el ministro de Ingresos, Horticultura y Desarrollo Tribal de Himachal Pradesh, Jagat Singh Negi, abordó el problema. El ministro de Himachal Pradesh, afirmó el martes que el estado ha sufrido pérdidas reportadas por valor de Rs 2.000 millones de rupias hasta ahora debido a deslizamientos de tierra, accidentes de tráfico e inundaciones repentinas.

Según lo informado por la agencia de noticias PTI, las fuertes lluvias del monzón continúan siendo abatidos a Himachal Pradesh y causan daños generalizados a la infraestructura, los cultivos y la vida pública. Si bien el monzón todavía está activo en muchas partes del estado, sin signos de respiro, la situación por delante parece aún más preocupante.

El ministro de Himachal Pradesh, mientras se dirigía a las inundaciones repentinas, declaró que «el hechizo de las lluvias aún no ha terminado; continúa sin ninguna reducción. En varios lugares el monzón está activo con gran intensidad. Ayer, Shimla fue testigo de una lluvia muy fuerte, lo que provocó caídas de árboles y la interrupción del suministro de electricidad. En Ramchandra Chowk, ocurrió un deslizamiento de tierra masivo, y muchas personas tuvieron que ser trasladadas a lugares más seguros. Se ha informado de daños pesados similares en el distrito de Kullu también. Hasta ahora, no hay informes de pérdida de vidas en estos nuevos incidentes, pero los cultivos de huertos han sufrido daños extensos en las áreas afectadas «, según lo citado por la agencia de noticias PTI.

El Ministro, al destacar el daño causado por las inundaciones repentinas, también informó que 365 carreteras permanecen bloqueadas, se han alcanzado 80 esquemas de electricidad y se han afectado casi 35 esquemas de suministro de agua en todo el estado. Varios transformadores de distribución (DTR) también se han visto gravemente afectados, dejando grandes secciones sin energía.

El ministro de Himachal Pradesh, Negi, declaró que, «ya sea debido a accidentes de tráfico, deslizamientos de tierra o fuertes lluvias, muchas personas han perdido la vida en todo el estado. La pérdida combinada ante las propiedades del gobierno y las personas privadas ha cruzado las 2.000 rupias de Rs. Con el monzón aún activo, todos los oficiales a nivel de distrito han sido dirigidos a permanecer en alerta máxima y garantizar un alivio inmediato donde se informan incidentes donde se informan».

Por otro lado, en un desarrollo reciente, una parte de la carretera cerca del puente Bhoothnath en Himachal Pradesh’s Cada distrito También fue dañado el martes debido a las fuertes lluvias y al aumento del nivel del agua en el río Beas, según lo informado por la agencia de noticias ANI.

En vista del aguacero continuo, los deslizamientos de tierra y las carreteras bloqueadas, se ordenó a todas las instituciones educativas en el distrito de Kullu que permanecieran cerradas el martes, según una directiva oficial emitida por la Autoridad de Gestión de Desastres del Distrito (DDMA).

La orden, emitida por el Comisionado Adjunto y Presidente de DDMA, Torul S. Raveesh, bajo las Secciones 30 y 34 (M) de la Ley de Gestión de Desastres de 2005, declaró que el cierre era necesario para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal en medio de las condiciones climáticas empeorando.

(Con entradas de ANI y PTI)





