Himachal Pradesh: la carretera Chandigarh-Manali bloqueada debido al estrago monzónico







La carretera nacional Chandigarh -Manali está bloqueada actualmente después de que múltiples deslizamientos de tierra e inundaciones repentinas golpearon el área, provocada por una fuerte lluvia continua en la región. La situación ha causado grandes interrupciones en el movimiento a lo largo de una de las rutas más críticas del estado, informó ANI.

Himachal Pradesh se enfrenta a intenso lluvia Condiciones acompañadas de inundaciones repentinas y nubes de nubes, que han llevado a la destrucción generalizada de la infraestructura pública y se cobraron cientos de vidas durante esta temporada de monzón.

Según la Autoridad de Gestión de Desastres del Estado de Himachal Pradesh (HPSDMA), a partir de la noche del 17 de agosto, un total de 352 caminos permanecer cerrado en todo el estado. Esto incluye tres principales carreteras nacionales. Además, 1.067 transformadores de distribución de energía (DTR) están fuera de servicio y se han interrumpido 116 esquemas de suministro de agua, informó ANI.

Desde el 20 de junio, el en curso monzón-La estragos relacionados ha reclamado 263 vidas. De estos, 136 muertes ocurrieron en incidentes relacionados con la lluvia, como deslizamientos de tierra, inundaciones repentinas y colapsos de la casa, mientras que 127 personas murieron en accidentes de tráfico.

El distrito de Mandi informó el mayor número de bloqueos de carreteras con 201 cierres, seguido de 63 en Kullu y 27 en Kangra. Las carreteras nacionales también se han visto afectadas, con NH-305 en Kullu, NH-05 en Kinnaur y NH-21 en Mandi bloqueado debido a deslizamientos de tierra e inundaciones, informó ANI.

El suministro de energía del estado ha sido muy afectado, con el distrito de Kullu informando 557 transformadores interrumpidos, seguidos de 385 en Mandi y 112 en Lahaul-Spiti. Los esquemas de suministro de agua también han sufrido daños, incluidos 44 esquemas afectados en Mandi y nueve en Kullu.

Según lo informado por ANI, los funcionarios confirmaron que el trabajo de restauración está en marcha de manera urgente. Sin embargo, los deslizamientos de tierra frecuentes, las fuertes lluvias en curso y los bloqueos en regiones de gran altitud continúan disminuyendo el progreso.

“La situación sigue siendo sombría en varios distritos, especialmente en MandiKullu y Lahaul-Spiti, donde las fuertes lluvias continúan obstaculizando la conectividad de la carretera, el suministro de energía y los servicios de agua ”, dijo el HPSDMA, informó ANI.

Las autoridades agregaron además que Mandi ha visto el daño más severo a la conectividad vial, con 201 cierres, incluido el NH-03 estratégico. En Kullu, 63 caminos permanecen bloqueados, incluido NH-305 en Khanag. Mientras tanto, en Kinnaur, el tráfico se ha interrumpido a lo largo de NH-05 debido a un deslizamiento de tierra en Tinku Nalla.

(Con entradas de ANI)





