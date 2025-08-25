Himachal Pradesh Inundaciones: el número de muertos aumenta a 303 en medio de intensos hechizos de lluvia







Pesadas lluvias monzónicas en Himachal Pradesh Continuar creando estragos. Los intensos hechizos de lluvia y deslizamientos de tierra en el estado han causado daños a gran escala a la infraestructura e interrumpieron los servicios esenciales en todo el estado, según la Autoridad de Gestión de Desastres del Estado.

Según lo informado por la agencia de noticias ANI, Himachal Pradesh SDMA declaró que 625 carreteras, incluidas tres carreteras nacionales (NH-03, NH-154, NH-305), permanecen bloqueadas. Himachal Pradesh SDMA también declaró que la fuente de alimentación ha sido alcanzada con 1,533 transformadores de distribución de electricidad fuera de servicio. Mientras que 168 esquemas de suministro de agua son interrumpidos hasta el lunes por la mañana, la situación en el estado sigue siendo alarmante.

Las condiciones climáticas extremas ya han reclamado vidas humanas en los estados; El número de muertos acumulados del monzón en el estado desde el 20 de junio ahora ha subido a 303.

Al dirigirse a la situación preocupante en el estado, el Himachal Pradesh SDMA declaró que, «De las 303 muertes, 155 muertes estaban relacionadas con la lluvia, causadas por deslizamientos de tierra, inundaciones repentinas y otros incidentes activados por el clima, mientras que 148 muertes ocurrieron en los accidentes de carreteras durante la temporada de lluvias», según citó la agencia de noticias y la agencia de noticias.

Los distritos peor golpeados en términos de cierres de carreteras incluyen Mandi (319 carreteras), Kullu (101) y Chamba (82). Carreteras nacionales NH-03 y NH-154 se informaron cerrados en Mandimientras que NH-305 permaneció bloqueado en Kullu.

Otro distrito que se observó con respecto al daño es Solan. Solán ha informado 446 interrupciones del transformador, seguidas de Chamba (409) y Kullu (160). Además, las interrupciones del suministro de agua también fueron significativas en Chamba y Mandi (36 esquemas cada uno) y Shimla (32 esquemas), lo que hace que la vida de las personas sea mucho más desafiante.

Las autoridades han destacado que «las fuertes lluvias, agravadas por deslizamientos de tierra y flujo de escombros en curso, continúan obstaculizando el trabajo de restauración. Muchas carreteras interiores y pueblos remotos permanecen cortados, lo que obliga a las autoridades a presionar tanto a la maquinaria estatal como a los recursos locales para las operaciones de autorización y ayuda», según lo citado por la agencia de noticias ANI.

Tomando nota de la situación peligrosa en el estado, SDMA ha instado a los residentes, especialmente en vulnerable áreas montañosasPara permanecer alerta y evitar viajes innecesarios, ya que se pronostica una lluvia intermitente para continuar en varios distritos.

(Con entradas de ANI)





