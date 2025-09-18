Himachal Pradesh inunda a dos personas que aún faltan mientras los funcionarios continúan rescatando







Los hechizos extremos de lluvia, deslizamientos de tierra y nubes en Himachal Pradesh crearon estragos en los últimos días. Las autoridades estatales, en coordinación con la Fuerza Estatal de Respuesta a Desastres (SDRF), están trabajando duro para volver a encaminar las cosas. Con la `Operación Hausal` todavía en progreso, las fuerzas todavía están tratando de rescatar a las personas atrapadas en varias áreas después de que las inundaciones repentinas golpearon el área de Dharampur, dejando un rastro de destrucción.

El Himachal Pradesh La policía, al publicar en X, dijo que «la Operación Hausal. En la noche del 15 al 16 de septiembre, la repentina inundación en el área de Sonkhad, el área de Dharmpur afectó la posición de autobús, el mercado y las casas circundantes. La policía de Mandi, en coordinación con SDRF, inició inmediatamente las operaciones de alivio y rescate».

Según lo informado por la agencia de noticias ANI, dos personas en Himachal Pradesh todavía están desaparecidas, y los esfuerzos están en curso para localizarlos, informó la policía de Himachal el jueves por la mañana.

La policía agregó además que «nuestros esfuerzos continúan para que no hay esperanza no cumplida. Desafortunadamente, dos personas aún están desaparecidas. Los esfuerzos coordinados están en curso para encontrarlos. La policía siempre está comprometida a garantizar la seguridad y la protección de la vida de cada ciudadano».

Anteriormente, el primer ministro de Himachal Pradesh Sukhvinder Singh Sukhu Presidió una reunión de alto nivel para evaluar el daño causado por las lluvias torrenciales en las últimas 48 horas en todo el estado.

El CM también expresó una profunda preocupación por la pérdida de vidas y propiedades y ordenó a todos los oficiales interesados ​​a tomar medidas rápidas para garantizar la seguridad y el bienestar de las personas afectadas.

Sukkhi afirmó que durante los últimos dos días, cinco personas han perdido la vida, tres en Nihari y dos cerca de Pandoh Mohal Suma de la subdivisión de Sadar de Mandi distrito. Además, enfatizó que dos personas todavía están desaparecidas, y las operaciones se están llevando a cabo para encontrarlas.

El Ministro Principal dijo que hasta ahora en el mes de septiembre, el estado ha sido testigo del 136 por ciento de precipitación en exceso, lo que ha empeorado la condición. Con casi el 45 por ciento de la lluvia excesiva registrada durante toda la temporada del monzón hasta ahora, la situación ahora lentamente parece estar volviendo a la normalidad.

El monzón en Himachal Pradesh hasta ahora ha cobrado 417 vidas, con 45 que aún faltan, y se ha registrado una pérdida de Rs 4,582 millones de rupias debido a las fuertes lluvias, las nubes y los deslizamientos de tierra.

Además, se han informado 15.022 daños estructurales a los edificios, incluidas 1502 casas totalmente dañadas, 6467 casas parcialmente dañadas, 6316 vaqueras dañadas y 594 tiendas dañadas durante las temporada de lluvias.

