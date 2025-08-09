Himachal Pradesh: CloudBurst golpea a Sharod Nala en Kullu







Se informó un incidente de CloudBurst en el Área de Sharod Nala de Kullu en Himachal Pradesh el viernes según la información recibida de la Comisión Central del Agua, Mohal.

Según la información recibida de Hemraj (NT Jari), la estación de bomberos Jari, ingeniero asistente, manicano del departamento de obras públicas y DPCR Kullu, el nivel de agua en el bar, contiguo a Shard Nala, ha aumentado debido al rango.

Hasta ahora no se han recibido informes de ninguna pérdida de vida. La situación es actualmente normal según el Autoridad de gestión de desastres del distrito (DDMA) masa.

