Himachal: las fuertes lluvias interrumpen 524 carreteras, 1230 transformadores de electricidad golpean







Himachal Pradesh Continúa en el impacto de la temporada de monzón en curso, con 524 carreteras, incluidas dos carreteras nacionales, bloqueadas, 1,230 transformadores de distribución de electricidad interrumpidos y 416 esquemas de suministro de agua se volvieron no funcionales a partir del jueves por la noche, según la Autoridad de Gestión de Desastres del Estado (SDMA).

Las operaciones de rescate y socorro permanecen en pleno apogeo, especialmente en el distrito de Chamba, donde 7,000-8,000 peregrinos que realizan el Manimahesh Yatra fueron varados a principios de esta semana. El viceministro principal Mukesh Agnihotri dijo que más de 3.000 peregrinos habían sido rescatados hasta ahora, con cuatro helicópteros estacionados en Chamba y otros desplegados en Kullu y Lahaul-Spiti para evacuaciones de emergencia. «La situación está bajo control. La gente no debe entrar en pánico o creer en los rumores», dijo, advirtiendo que las salidas de helicópteros dependen de las condiciones climáticas.

Himachal Pradesh ha sufrido 312 muertes desde el inicio del monzón el 20 de junio, con 160 muertes vinculadas a desastres relacionados con la lluvia, como deslizamientos de tierra, inundaciones repentinas, burbujas de nubes, ahogamiento, electrocución y otros incidentes activados por la intemperie y 152 muertes en el camino, según el SDMA. La oradora de la asamblea Kuldeep Singh Pathania convocó una reunión de alto nivel con funcionarios del Autoridad Nacional de Carreteras de la India (NHAI) y departamentos estatales para coordinar la restauración de la carretera y garantizar el mantenimiento adecuado de proyectos de cuatro carriles.

«Los estados de la colina tienen desafíos únicos; se necesita una política separada para equilibrar el desarrollo y la naturaleza», dijo Pathania, y agregó que su distrito natal, Chamba, había sufrido daños extensos y que visitaría personalmente el área. El ministro de ingresos, Jagat Singh Negi, también se fue a Chamba para supervisar los esfuerzos de ayuda. Las autoridades dijeron que el gobierno estatal puede buscar asistencia central adicional si la situación persiste.

El Informe SDMA subraya que la restauración de carreteras bloqueadas, la reactivación de líneas eléctricas interrumpidas y la restitución de los esquemas de suministro de agua siguen siendo las principales prioridades administrativas a medida que el estado lucha contra uno de sus peores hechizos de monzón en los últimos años.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente