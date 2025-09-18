Himachal CM Sukhu revisa los daños relacionados con la lluvia; Dirige medidas de alivio rápido







Himachal Pradesh El primer ministro Sukhvinder Singh Sukhu presidió una reunión de alto nivel para evaluar el daño causado por las lluvias torrenciales en las últimas 48 horas en todo el estado.

Expresó una profunda preocupación por la pérdida de vidas y propiedades y ordenó a todos los oficiales preocupados a tomar medidas rápidas para garantizar la seguridad y el bienestar de las personas afectadas. Dijo que durante los últimos dos días, cinco personas han perdido la vida, tres en Nihari y dos cerca de Pandoh Mohal Suma de la subdivisión de Sadar del distrito de Mandi, mientras que dos personas faltaban, según un comunicado oficial.

El Primer ministro Dijo que hasta ahora en el mes de septiembre, el estado ha sido testigo del 136 por ciento de las lluvias en exceso. Agregó que hasta ahora se registró un 45 por ciento de precipitaciones adicionales durante toda la temporada del monzón hasta ahora. Dijo que esta temporada de monzón se ha cobrado 417 vidas, con 45 aún faltantes y una pérdida de Rs. Se han registrado 4.582 millones de rupias debido a las fuertes lluvias, las nubes y los deslizamientos de tierra.

Se informaron hasta 15,022 daños estructurales, incluidas 1502 casas totalmente dañadas, 6467 casas parcialmente dañadas, 6316 vaqueras dañadas y 594 tiendas dañadas durante la temporada de lluvias.

CM Sukhu ordenó a todos los comisionados adjuntos que se mantuvieran atentos y visitaran personalmente las áreas afectadas con prioridad para supervisar el alivio y operaciones de rescate. Pidió a los oficiales del departamento de PWD que restauraran la conectividad de la carretera lo antes posible, particularmente en las áreas de cultivo de manzanas del estado, para garantizar que los productos de los productores de frutas lleguen a los mercados a tiempo y no tienen que enfrentar pérdidas financieras.

También instruyó a restablecer la electricidad, los esquemas de suministro de agua y otros suministros esenciales en las áreas afectadas con prioridad. También le pidió al HPMC que desplegara vehículos adicionales para el transporte de manzanas desde sus centros de recolección.

El primer ministro dijo que la seguridad de la gente del estado sigue siendo la principal prioridad para el Gobierno estatal. Agregó que bajo el paquete de ayuda especial, el gobierno estatal está proporcionando 10.000 rupias y 5.000 rupias como alquiler en áreas urbanas y rurales, respectivamente, para aquellos que quedaron sin hogar durante el desastre.

Dijo que el gobierno estatal también estaba contemplando relajar las condiciones de vida en los campamentos de socorro para recibir alquileres, teniendo en cuenta el tejido social del estado y acomodando a más personas. Dijo que las personas que aún residen en edificios inseguros deben reubicarse para asegurar ubicaciones para garantizar su seguridad.

Ministro de educación Rohit Thakur, subdirector de Whip Kewal Singh Pathania, MLA Hardeep Bawa, asesor principal del Ministro Principal (TI e Innovación) Gokul Butail, Secretario Principal Prabodh Saxena, Ingresos Jefe Ingresos adicionales KK Pant, Secretario del Ministro Principal Rakesh Kanwar, ADGP Satwant Atwal Trivedi fue presente At Shakes, Secretos, Secretos, Sheky Comisionados, SHAKY SHAKYHY COMIONES, SATWAN Los superintendentes de la policía y los altos oficiales de varios distritos se unieron a la reunión virtualmente.

