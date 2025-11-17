Hille Norden debuta con Buzzy ‘Easy Girl’, sobre trauma y amistad

La escritora y directora alemana Hille Norden hace su debut con “Easy Girl”, una película colorida, extravagante y profundamente personal sobre el trauma, la amistad y la supervivencia. Con sus ventas internacionales respaldadas por Reason8 en el American Film Market, la película tendrá su estreno internacional en la sección Ópera Prima en Festival de cine Noches Negras de Tallin (PÖFF).

Escrita y dirigida por Norden, cuyo guión fue preseleccionado para el Premio Alemán de Guión en 2022, “Easy Girl” sigue la historia de Nore, una mujer fatal de espíritu libre de veintitantos años que fue víctima de agresión sexual cuando era niña. Cuando una década después se reencuentra con Jonna, su compañera de escuela de la infancia, su amistad se convierte en un viaje a través del deseo, el dolor y la curación.

La recién llegada Dana Herfurth (“La desaparición de Josef Mengele”) interpreta a Nore, con Luna Jordan (“Euphorie”) interpretando a la reservada estudiante de medicina Jonna.

Lo que comienza como una neblina de alcohol y fiestas hedonistas alimentadas por cigarrillos se transforma gradualmente en una dolorosa excavación de la memoria, a medida que Jonna comienza a ver a través de la superficie de confianza de Nore y descubre las heridas que alimentan su búsqueda imprudente del sexo.

La paleta de Norden es divertida y brillante, y los lujosos y sexys vestidos que Nore cose para sus salidas nocturnas reflejan tanto su vitalidad como su vulnerabilidad.

Su objetivo, dice ella. Variedades mostrar que la belleza, el dolor y el humor pueden coexistir en historias sobre supervivencia y autodefinición.

“Quería hacer una película que, donde haya espacio para ello, sea divertida y entretenida, de modo que, aunque el tema sea siniestro, esté envuelto en algo bonito.

«No creo que se pueda convertir la mierda en oro», añade. «Si miras lo espantoso y lo pintas con brillantina, lo espantoso no desaparece. Pero agregas algo hermoso. Y eso hace que sea un poco más fácil lidiar con ello. Esto es lo que hice en mi vida. Y esto es lo que hice en mi película».

Ese equilibrio entre belleza y brutalidad recorre la película. “La belleza está al lado del abismo”, reflexiona Norden. «Y la violencia está muy cerca de la felicidad. Por eso también Nore [as a survivor of trauma] Sigue mezclando cosas: constantemente confunde amor con violencia. Ambas cosas están muy cerca: es un mecanismo de supervivencia”.

“Easy Girl” revisita el arquetipo de “Lolita” desde una perspectiva claramente femenina, replanteando las nociones de deseo, consentimiento y agencia, sin dejar dudas de que para ella el sexo con una niña, cualesquiera que sean las circunstancias, es abuso.

Reflejando el proceso desordenado y no lineal de curación, la película va y viene entre el pasado y el presente, entre la realidad y los recuerdos de Nore, resaltando las zonas grises del trauma y la recuperación.

«Quería demostrar que puedes hablar de ello y no pasa nada: puedes tener un novio, puedes trabajar, puedes ser cineasta. Puedes ser cualquier cosa. Y no es ninguna vergüenza haber sobrevivido a la violencia sexual», dice. «Sé lo que se siente al estar tan avergonzado por eso. Pero en realidad no tiene sentido. Y creo que la vergüenza que solía sentir era la vergüenza del perpetrador».

Ese tema de la autoaceptación se encuentra en el núcleo emocional de la película, un reconocimiento interno que marca el punto de inflexión cuando Nore comienza a amarse a sí misma y permite que otros la amen. «Nosotros [survivors] Creemos que es muy difícil que otros nos amen con las huellas del abuso en nosotros.

“Lo último que quieres hacer es decir: ‘Sí, soy buena tal como soy porque alguien que rompió mi voluntad me moldeó’”, dice. «Pero eventualmente te das cuenta de que no estás tan influenciado por ese incidente, sino por tus decisiones. Y es muy difícil desaprender que la violencia no es amor. Pero es posible. Esas heridas seguramente pueden sanarse».

De cara al futuro, Norden está desarrollando dos proyectos de ficción: uno que explora cómo el amor y la intimidad han evolucionado en las últimas dos décadas en medio de dinámicas cambiantes de género, y otro que nace de su colaboración con el ejército alemán, cuyo objetivo es cerrar la brecha entre las perspectivas civil y militar en Alemania.

“Easy Girl”, que se estrenó en el Filmfest de Hamburgo en septiembre bajo el título “Smalltown Girl”, está producida por Leitwolf Filmproduktion y Kinescope Film, con ZDF/Das Kleine Fernsehspiel como coproductor.

La película tendrá su estreno internacional en Tallinn Black Nights el 18 de noviembre.