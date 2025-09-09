Hilary Duff Signs to Atlantic, Preps Docuseries sobre el regreso a la música

Hilary Duff ha firmado con Atlantic Records en anticipación de su regreso a la música.

Duff, quien lanzó por última vez su quinto álbum de estudio «Breathe In. Breathe Out». En junio de 2015, también será el tema de una docuserie que narra su viaje de regreso a la música y explora su vida personal.

Las docuseries serán dirigidas y producidas por Sam Wrench, quien se ha sentado al timón de «Una Navidad sin sentido con Sabrina Carpenter» y «Taylor Swift: The Eras Tour», a través de contenido de Kin Kin. Según un lanzamiento, las docuseries adoptarán «The Ups, Downs y todo intermedio», y promete que «los fanáticos montarán la escopeta mientras equilibra la crianza de una familia, graban nuevas música, ensayos en vivo y se preparan para actuar en el escenario por primera vez en más de una década».

Duff lanzó anteriormente sus primeros álbumes («Metamorfosis», «Hilary Duff«) A través de Buena Vista y Hollywood Records. Ella firmó con RCA Records en julio de 2014 y posteriormente lanzó su primer sencillo» Chasing the Sun «escrito por Jason Reeves, Colbie Caillat y Toby Gad.» Respira. Exhalar.» fue su único álbum en la impronta y en ese momento la primera en siete años después de la «dignidad» de 2007. Su último lanzamiento musical fue una versión de «Never Let You Go» de Third Eye Blind junto con Rac y su esposo Matthew Koma.

Durante la última década, Duff ha centrado más su atención en la actuación, apareciendo en «más joven» desde 2015 hasta 2021 antes de unirse a «Cómo conocí a tu padre», que duró dos temporadas.