Hilary Duff para protagonizar el espectáculo de Hulu ‘Pretty Feo’

Hilary Duff protagonizará una serie dramática en desarrollo en Hulu titulada «Pretty Ugly».

El programa se basa en la novela del mismo nombre de Kirker Butler en 2015, y proviene del director Silver Tree, 20th Television y Kapital Entertainment de Aaron Kaplan. Butler también escribirá la serie.

Duff interpretará a Miranda Miller, una madre cuya misión en la vida es hacer de su hija Bailey de 10 años la concursante de concurso infantil más exitosa en Estados Unidos.

«Una antigua reina del concurso adolescente, Miranda sueña con ofertas de respaldo, marcas de belleza, tal vez incluso un programa de televisión», dice la logline. «Bailey, sin embargo, no quiere nada.

Mientras tanto, mientras Miranda se ocupa de la construcción de un imperio del concurso, su esposo Ray, una enfermera de píldoras, ha hecho a la nieta de 18 años de uno de sus pacientes de hospicio. Y su madre Joan, un cierre viudo, está tramando un asesinato con Jesús. Según el lema: «Todo es bastante feo».

Duff es mejor conocido por su papel principal en la serie de comedia de Disney Channel «Lizzie McGuire», que también generó una película de 2003. Cuando era actor adolescente, también apareció en las películas de Steve Martin «By The Dozen», «A Cinderella Story» y «Agent Cody Banks». Recientemente, Duff interpretó a Kelsey Peters en la drama de TV Land «Younger», y ella produjo y interpretó como Sophie Tompkins en «How I Met Your Father» de Hulu.

Butler es un escritor y productor nominado al Emmy cuyos créditos incluyen «Solo asesinatos en el edificio», «Family Guy», «The Cleveland Show» y «The Neighbours».

La fecha límite dio la noticia.