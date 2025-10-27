Hilary Duff adelanta que nueva música se lanzará ‘muy pronto’

Después de más de una década desde su último álbum de estudio, Hilary Duff se está preparando para sacar nueva música.

«Tendremos algo muy pronto», bromeó cuando la alcancé en Mundo Vogue: Hollywood 2025 el domingo por la noche en Los Ángeles. “He trabajado duro en el estudio con mi marido. [Matthew Koma] y algunas otras personas increíblemente talentosas. “[My fans] Vamos a escuchar algo tan pronto, como en un abrir y cerrar de ojos”.

Duff, quien lanzó su quinto álbum de estudio “Breathe In. Breathe Out”. en junio de 2015, dijo que siempre había planeado volver al estudio. «Siempre supe que iba a volver a la música. Necesitaba sentirme seguro y necesitaba tener a la gente adecuada de mi lado y estar absolutamente 100% listo. Honestamente, necesitaba tener 10 años de vida en mi haber. Necesitaba mucho que decir. Este álbum se siente como el funcionamiento interno de mi cerebro y realmente estoy muy emocionado de conectarme con la gente nuevamente en ese nivel, ese nivel tan orientado hacia el futuro».

En septiembre se anunció que Duff había firmado con Atlantic Records. Al mismo tiempo, reveló que se encuentra filmando una docuserie sobre su regreso a la música y su vida personal. La docuserie será dirigida y producida ejecutivamente por Sam Wrench, quien ha hecho lo mismo durante “Una Navidad sin sentido con Sabrina Carpenter” y “Taylor Swift: La gira Eras” a través del contenido de familiares más cercanos.

Duff, que fue visto charlando con el grupo de música atlántica Elliot Grainge y su esposa Sofia Richie en Vogue World, se mostró reservado sobre los planes de actuación en apoyo del nuevo álbum, pero dijo: «Todas las cosas están sucediendo. No puedo dar demasiada información o todos me matarán, pero estoy bailando y… todo está en movimiento. Es emocionante».

Cuando mencioné que sus fans homosexuales están ansiosos por escuchar lo que ha preparado, Duff sonrió: «Sabes que es todo para ellos. Es sólo para impresionarlos».

Hilary Duff en la quinta gala anual del Museo de la Academia en el Museo de la Academia de Cine el 18 de octubre en Los Ángeles. (Foto de Gilbert Flores/Variety) Variedad a través de Getty Images

Hace poco más de una semana, Duff quedó atónito ante la Gala del Museo de la Academia con un vestido morado de Alberta Ferretti. “Esa mañana estaba en la fiesta del séptimo cumpleaños de mi hija en una granja, como en un campo polvoriento”, recuerda riendo. «Todos los que trabajaron en mí fueron hacedores de milagros. Básicamente, tomé un baño para pájaros en una habitación de hotel y me puse ese precioso vestido».