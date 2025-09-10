¡Hijos del Ministro de Finanzas Purbaya Hina Pobre! Llamar a los hipócritas, racistas para tener una mendicidad mental

Yakarta, Viva – número Yudo SadewaHijo del Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi SadewaEn medio del centro de atención público después de una serie de palabras en las redes sociales causó controversia.

Leer también: Su hijo viral sindir sri mulyani agente CIA, Purbaya: no entiende, sigue siendo pequeño



Inicialmente, Yudo había llamado la atención al cargar el estado que acusó a Sri Mulyani como agente de la CIA. No disminuido por la polémica, volvió a provocar la ira pública con su declaración sobre las «características de los pobres» en un video extendido en las redes sociales. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

En el video replanteado por la cuenta de hilos @nanangdjamaludinYudo explicó cuatro cosas que pensó que eran las características de los pobres.

Leer también: 5 Recomendaciones para el DPR para el Ministro de Purbaya para responder a los disturbios públicos



«Las características de los pobres que a menudo encuentro. Primero, el cangrejo de la mentalidad es claro, si hay personas exitosas que definitivamente odiarán, envidiarán, envidiarán, cínicamente y quieren invitarlos a su grupo», dijo Yudo, citado el jueves 11 de septiembre de 2025.

No detenerse allí, también mencionó que las personas pobres tienden a ser hipócrita.

Leer también: El ministro de Finanzas, Purbaya, dijo que el bienestar de la gente aumentó dentro de los 10 meses del gobierno de Prabowo



«Los dos hipócritas dijeron que el tesoro no fue llevado a la muerte de Blablabla. Bueno, pero podríamos ser llevados a la muerte. En el Islam puede, donado por el camino. Los tres racistas, los pobres suelen ser racistas entre ellos», dijo.

Yudo también mencionó su experiencia como un cliente prioritario en uno de los bancos privados conocidos en Indonesia. En un tono sarcástico, dijo que los servicios del banco no vieron los antecedentes.

«Si vas a la prioridad de BCA como yo, BCA es una prioridad para mi tarjeta. Si vienes a su oficina, no te importan que la gente quiera tu piel, artículos, sus ojos abultados, estrechados, no les importan. Solo les importa el servicio», dijo.

No lo suficiente como para llegar allí, cerró su declaración con una sentencia sorprendente.

«Lo último que debe ser erradicado es mendigar mentalmente», dijo.

Las palabras de Yudo de repente provocaron una ola de críticas. Muchos ciudadanos se juzgan arrogantes y no entienden la realidad de la vida de las personas pequeñas.

«Muy arrogante. ¿Qué has hecho por este país? ¿Eres una prioridad que trabajas? La mayoría de las mendigas contigo. Recuerda, Satanás fue expulsado del paraíso de Allah SWT porque era arrogante. Allah Swt no le gustan las personas arrogantes como tú», dijo Netizen.

«¿No dices las características de los ricos? Robing mental, engañando a los pobres, comiendo dinero ilícito, ¿eres una de las mentalidades de los ricos que hablan sobre la mentalidad de los pobres?» Otro dijo.