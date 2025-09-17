Hijo del siglo transformado Luca Marinelli: clip

Después de su lanzamiento desde el Festival de Cine de Venecia del año pasado, el director británico Joe WrightEl drama de televisión de alta gama «Mussolini: Hijo del siglo«Finalmente está llegando al público en los Estados Unidos a través de Gravementeque lanzó el primer episodio de la serie oportuna la semana pasada.

Basado en la novela más vendida del autor italiano Antonio Scurati «M», que rastrea el nacimiento del fascismo en Italia, la serie de ocho partes reconstruye el ascenso de Mussolini con un enfoque innovador. Luca Marinelli («Las ocho montañas», «Martin Eden») interpreta al líder despótico entre 1919, cuando se fundó el Partido Fascista en Italia, y 1925, cuando, después de ganar poder con la marcha de 1922 en Roma, Mussolini hizo un discurso infame que se declaró un dictador.

«Realmente no sabía cómo prepararme para este papel», dice Marinelli en un clip exclusivo detrás de escena, titulado «Becor M», que, al igual que el programa, está marcado por una puntuación techno compuesta por Tom Rowlands de los Brothers Chemical.

«Traté de distanciarme de mis propios sentimientos sobre el tema», agrega Marinelli.

Wright, en una entrevista con Variedad Antes del lanzamiento de Venecia del drama, llamado «Mussolini: Son of the Century», un «aullido contra el ascenso actual de la extrema derecha».

«Sabía que necesitábamos transmitir las cualidades seductoras de Mussolini, pero nunca quise que la audiencia fuera seducida por él», dijo. «Empleamos momentos en los que empatizamos con él, lo humanizamos. Y luego sacamos la alfombra de los pies de la audiencia y les pedimos que empleen un cierto nivel de distancia crítica».

«Mussolini: Son of the Century», que tocó positivamente en Sky en Italia y el Reino Unido antes de su arco estadounidense, es producida por Sky Studios y Lorenzo Mieli para las fotos de apartamentos, una compañía de Fremantle. Se hizo en coproducción con Pathé, en asociación con pequeñas producciones hacia adelante y en colaboración con Fremantle, Cinecittà Spa y Sky.

