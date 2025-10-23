‘High Potential’ es el primer drama de las 10 p.m. en horario estelar número uno desde ‘ER’

“Alto potencial» continúa haciendo honor a su nombre. Según ABC, la temporada 2 del exitoso drama continúa impresionando, actualmente sirviendo como la serie de entretenimiento número 1 del otoño en horario estelar entre el total de espectadores en vivo + 7 días de visualización. La investigación de ABC analizó los números y dice que los representantes son la primera vez que un drama de las 10 pm encabeza las clasificaciones de entretenimiento desde la temporada 1999-2000, cuando «ER» de NBC logró esa hazaña por última vez.

“High Potential” concluye la primera mitad de su temporada 2 con un final de otoño el 28 de octubre. De cara a ese episodio, el programa muestra un crecimiento sólido en comparación con el otoño pasado: un aumento del 29 % con el total de espectadores (7,62 millones frente a 5,91 millones en 2024) después de cuatro episodios (hasta el 7 de octubre), que es la mayor mejora interanual de cualquier drama transmitido esta temporada.

En ratings multiplataforma, como se tabulan siete días de visualización a través de ABC, Hulu, Hulu en Disney+ y otras plataformas digitales, el episodio del 7 de octubre de “High Potential” experimentó un máximo de temporada en espectadores totales (12,5 millones) y con adultos de 18 a 49 años (calificación de 2,31). El rating lineal del episodio (8,09 millones de espectadores, 0,71 rating entre adultos de 18 a 49 años) lo convirtió en el programa número uno de la noche y también le dio un máximo de la temporada en la medición tradicional de Nielsen.

Kaitlin Olson protagoniza “High Potential” como Morgan, una madre soltera que descubre su capacidad para resolver crímenes, lo que la lleva a asociarse con un detective interpretado por Daniel Sunjata. Javicia Leslie, Deniz Akdeniz, Amirah J, Matthew Lamb, Steve Howey y Judy Reyes también protagonizan. 20th TV está detrás del programa, que está basado en la serie francesa “Haut Potentiel Intellectuel (HPI)” y fue creado en Estados Unidos por Drew Goddard. Goddard y Sarah Esberg de Goddard Textiles, el showrunner Todd Harthan, Marc Halsey y Olson son productores ejecutivos.

“High Potential” se transmite los martes a las 10 pm ET por ABC. En el final de otoño del 28 de octubre, la serie tiene una historia inadvertidamente oportuna, dado el reciente atraco en el Louvre: «Cuando una pintura de valor incalculable es robada en un atraco a un museo, Morgan y Karadec (Sunjata) se unen a un experto en recuperación de arte para desentrañar un caso enredado y una feroz batalla por la propiedad. Mientras tanto, Soto está decidido a descubrir los secretos escondidos dentro de la mochila de Roman».