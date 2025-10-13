High Potential añade a Bill Nye, el científico, como estrella invitada

bill es un The Science Guy está agregando una estrella invitada de televisión a su ya impresionante currículum. El ícono y defensor de la ciencia aparecerá como él mismo en el episodio del martes de “Alto potencial”en ABC.

Nye ofrecerá sus conocimientos científicos para ayudar al personaje de la estrella de “High Potential”, Kaitlin Olson, Morgan Gillory, en una “Visión de Morgan”, guiándola un paso más hacia la resolución del caso del episodio.

En la temporada 1, Gillory era conserje en la policía de Los Ángeles, pero se convirtió en consultora de tiempo completo después de resolver un caso de asesinato e impresionar a todos con su coeficiente intelectual de 160. El programa se estrenó en el otoño de 2024 y se renovó para una segunda temporada en enero antes del final de la temporada. Fue un éxito en ABC y tuvo un promedio de 16 millones de espectadores por episodio, y el estreno de la serie acumuló más de 30 millones de visitas cuando se renovó.

Nye es mejor conocido por albergar el popular programa educativo «Bill Nye the Science Guy» en los años 90. Desde entonces, también ha tenido una serie de Netflix titulada «Bill Nye Saves the World» y un programa de Peacock «The End Is Nye». Ha aparecido en otros programas como “The Big Bang Theory”, “The Masked Singer”, “Dancing With the Stars”, “Blindspot” y más.

Junto con Olson, “High Potential” también está protagonizada por Daniel Sunjata, Javicia Leslie, Deniz Akdeniz como, Amirah J, Matthew Lamb y Judy Reyes. El programa está basado en la serie francesa “Haut Potentiel Intellectuel (HPI)”. Drew Goddard desarrolló la serie para la televisión estadounidense y se desempeña como productor ejecutivo a través de Goddard Textiles junto con Sarah Esberg. Todd Harthan se desempeña como showrunner y productor ejecutivo. Olson es productor de la serie además de protagonista. 20th Television produce, y Harthan actualmente tiene un acuerdo general con el estudio.