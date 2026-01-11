HIELO HIELO bebé







Donald Trump y Melania estaban en una cita nocturna.

«Ah, Mel… tengo a mi amigo venezolano, entramos y salimos de Caracas, en poco tiempo, y él y mi esposa fueron enviados a una cárcel de EE. UU. – sin precedentes, audaz, claro. Bush Jr. atrapó a Saddam en 1991, y Barack arrebató a Bin Laden, pero este, debes admitir… precisión milimétrica, guau, wohoooo. Mis fans dicen que la Operación Resolución Absoluta será uno de mis legados, no estoy de acuerdo. Tengo muchos Más golpes, planificados, mucho más atrevidos y dignos de taquilla. Esto fue sólo la prueba, la próxima tendré un equipo de cámara y luego una serie para Netflix.Triunfo – ¿Vivo y peligroso? sonrió para sí mismo.

«Algunas personas piensan que lo hice por los índices de aprobación, otros creen que lo hice por el petróleo, claro, pero eso es sólo la mitad».

«Entonces, ¿por qué lo hiciste Donnie?» -Preguntó Melania.

“Porque puedo, soy el hombre, soy el Rey del Mundo, soy Presidente de los EE.UU., gobierno el universo, soy el más rudo, todos me tienen miedo, están pensando, ‘¿a quién irá Trump ahora, quién es el siguiente en la lista de secuestros?’ – Mira, he encontrado la fórmula. Elige un país con un líder tiránico/tirano/déspota/dictador, pero su país debe tener algo que yo deseo profundamente, como uranio, oro, plata, diamantes, o algo que tú desees”.

«¿Cómo qué?» preguntó ella.

«Sé que adoras la porcelana, las bolsas de pitón reticulada o simplemente los animales preciosos. Por ejemplo, Persia o I-ran, conocida por sus gatos persas. El líder supremo, el ayatolá Jameini, es un dictador y hay un malestar terrible en IránProtestas, huelgas, en todo el país. Así que haré que nuestros muchachos vuelen a Teherán, capturen al viejo Jameini, lo lleven por avión directamente a prisión (mientras tanto, capturaremos a un grupo de gatos persas más singulares) y lo llamaremos Operación Miau Miau”.

Trump hizo una pausa contemplativa.

«Mira, Venezuela, Colombia e incluso Groenlandia, que es mía, son peces pequeños. Quiero ir tras los Big Daddys. Si secuestro incluso a uno de ellos, eso cambiará las reglas del juego».

«¿Estás planeando ir a Israel?» -Preguntó Melania.

«No, no, estoy planeando comprar Israel. Benjie Netanyahu y yo hemos estado charlando por FaceTime, puedo comprar Israel y luego arrendarlo. También estoy interesado en usurpar la Franja de Gaza y construir mis villas y mis casinos de alto nivel».

“¿Qué pasa con la India?” preguntó ella.

«Te refieres a volar a Nueva Delhi, en mi helicóptero Apache y agarrar al Sr. Modi. Ummm, es difícil… el hombre viaja tanto que no sabe dónde está en ningún momento.

No no, mi próxima parada es China. Me molesta que el presidente chino, Xi Jinping, tenga un mandato ilimitado, mientras que yo sólo tengo cuatro años. También tiene un importante «culto a la personalidad», quiero su estatus.

China se quedará estupefacta con esto, además me encanta la auténtica comida china. Pato Pekín, mmmmm, así que vamos a alborotar Porcelana ahora, Operación Chicken Chow Mein, es como la llamaré”.

«Entonces, ¿cuál es tu última parada?» preguntó la señora Trump: «¿A quién quieres capturar más?»

«¿Qué piensas? Vlad. Tengo que conseguir a Vladimr y esposarlo. Hombre, ¿no sería eso ossum? Enviamos las tropas de noche, sería imposible entrar al Kremlin, por lo que nuestras agencias de inteligencia encontrarán un momento en el que esté en su rancho. Atrápenlo, yo gano; vea lo que él no pudo hacer en Ucrania, yo lo he hecho sin esfuerzo en Venezuela.

Ahora dime, querida, ¿qué es lo que más deseas? preguntó.

“Donnie, quiero que tengamos un zoológico privado, lleno de leones, tigres, gorilas, cebras, jirafas, babuinos, hipopótamos y martines pescadores… ¿puedes hacerlo realidad?”

«Hmmmmm, interesante. Tendré que ir tras uno de los dictadores/hombres fuertes africanos, la fruta más fácil es William Ruto. Es impopular, corrupto y Kenia no está contenta; déjame sacarlo de Nairobi. Mientras consigo un equipo para ir a Masai Maara y capturar todos los animales y pájaros».

«Donnie, me encanta tu plan, ¿cómo llamarás a la operación?»

“La llamaré ‘Operación Hipopótamo Hurra’”, concluyó.

Rahul daCunha es publicista, director de teatro y dramaturgo, cineasta y viajero. Comuníquese con él en rahul.dacunha@mid-day.com





