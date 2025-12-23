Hideo Kojima vio a los cazadores de demonios del KPop terminar ‘llorando a mares’

Hideo Kojima es el cerebro detrás de la exitosa franquicia de juegos de acción «Death Stranding», ambientada en un mundo desolado y post-apocalíptico en el que la humanidad está amenazada por criaturas fantasmas parecidas a zombis llamadas «Beached Things». Pero también es un gran blando.

Kojima, de 62 años, reveló recientemente que “casualmente” comenzó a transmitir la exitosa película animada de Netflix “Cazadores de demonios KPop.” Terminó amándolo y sollozando como un bebé.

“Casualmente comencé a ver ‘KPop Demon Hunters’, me enganché por completo y terminé llorando hasta el final”. Kojima escribió en una publicación en X esta semana. «Estuvo tan, tan bueno 🥺🫶»

Aparentemente, Kojima también está enganchado a la banda sonora de la película, siguiendo su publicación original de fanboy con una que presenta a Imagen de la exitosa canción de Huntr/x, “Golden”, sonando. Además, el ícono del diseño de juegos japonés retuiteado Variedadla publicación nosotros “Golden” una de las mejores canciones del 2025en el que se incluía esta propaganda: “Me encanta, lo odias, vomitarás como un proyectil si lo escuchas una vez más en esta vida o en la próxima; cualquiera que describa tu reacción, no puedes negar ‘Golden’, la canción pop más gigantesca que recuerdes”.

“KPop Demon Hunters” – oficialmente La película más vista de Netflix en la historia — es producida por Sony Pictures Animation para Netflix. Las empresas han cerrado un acuerdo para sacar una secuela en 2029.

De los directores Maggie Kang y Chris Appelhans, “KPop Demon Hunters” sigue al trío de superestrellas del K-pop Huntr/x, quienes cuando no están agotando las entradas de los estadios usan sus identidades secretas como cazadores de demonios rudos para proteger a sus fanáticos de una amenaza sobrenatural siempre presente. Juntos, deben enfrentarse a su mayor enemigo hasta el momento: los Saja Boys, una irresistible banda rival de demonios disfrazados.

