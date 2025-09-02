Hidayat Nur Wahid y docenas de oraciones de Kyai Gontor juntas por la paz indonesia

Yakarta, Viva – Vicepresidente de la Asamblea Consultiva del Pueblo Indonesio, Hidayat Nur Wahid (HNW) realizó una oración con el Foro de Alumnos de Kyai Pesantren Gontor (FPAG) Para la paz indonesia. Él y el Kyai Gontor intentaron dar una sensación de calma a toda la comunidad, en medio de la dinámica social y política que luego coloreó a varios territorios indonesios.

No solo eso, se aseguró de que el Jamboree del Scout Musulmán mundial (Scout Moslem Moslem Jamboree/WMSJ) 2025 que se llevará a cabo del 9 al 14 de septiembre de 2025 en el campamento de Cibubur, East Yakarta tendrá lugar de manera segura, sin problemas, y según el plan.

Hidayat Nur Wahid mantiene una oración unida

«El 9 de septiembre, el evento comenzará, y el 14 de septiembre, que Dios lo desee, está bien terminado. Todo se ejecutará de manera segura, pacífica, controlada y segura. Creemos, con el permiso de Allah, cada desafío que existe encontrará una solución», dijo HNW en su declaración, martes 2 de septiembre de 2025.

HNW enfatizó que la ubicación de la actividad en el campamento de Cibubur estaba en una condición propicio y lejos de los puntos de los disturbios. Por lo tanto, se aconseja a todos los participantes de casa y en el extranjero que asistan sin duda.

«No te preocupes, no te preocupes. Continuemos asistiendo y triunfamos este evento histórico. WMSJ es orgullo, no solo para el comité y Pondok Gontor, sino también para Indonesia a los ojos del mundo», explicó.

El presidente de la agencia moderna de Darussalam Gontor Waqf de Pondok dijo que Gontor tenía una larga experiencia en la organización de una agenda de escala nacional e internacional, por lo que la comunidad no tenía que dudar de la capacidad del comité en la gestión de este gran evento.

80 coreografía en pre-wmsj 2025 pre-

«Se ha demostrado que Gontor tiene experiencia en eventos similares. Estamos seguros, con la bendición de Allah SWT y el apoyo de todas las partes, WMSJ tendrá lugar con éxito, de manera segura, y llevará el buen nombre de Indonesia a los ojos de la Internacional», agregó.

Con el espíritu de Ukhuwah y Scouting, WMSJ 2025 está listo para convertirse en una sala de reuniones inspiradora para más de 18 mil participantes de Indonesia y 23 países amigables para fortalecer la Hermandad Global y difundir el mensaje de paz de Indonesia al mundo.