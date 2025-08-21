HGTV Renews Love It o List It, The Flip Off ‘y Orders 5 Nuevos espectáculos

HGTV ha emitido renovaciones a tres de sus series: «Me encanta o la lista», «The Flip Off», «Renovation Aloha» y «Home Town». La red también tiene cinco nuevos: «Home Town» spin -off «Home Town: Inn This juntos», así como «casas de playa de culo barato», «Trópico como está caliente», «acaparando para las vacaciones» y «Navidad de la Casa Blanca 2025».

Las renovaciones y las luces verdes agregan más de 100 episodios de programación a la pizarra de HGTV, que se produce después de que la red conmocionó a los fanáticos al cancelar varias series queridas que incluyen «casado con bienes raíces», «Farmhouse Fixer», «Bargain Block» e «Izzy Knows Best».

“Love It or List It” returned for its 20th season earlier this year with new star Page Turner replacing Hilary Farr as designer alongside real estate agent David Visentin, and the pair continue to lead the series for Season 21. Tarek El Moussa, his ex-wife Christina Haack and his current wife Heather Rae El Moussa will return for a second season of “The Flip Off,” which plays off of Tarek and Christina’s old show “Flip or Flop. » En «Renovación Aloha», el dúo de renovación de marido y mujer Kamohai y Tristyn Kalama voltearán casas en Hawai para una tercera temporada.

“Home Town” stars Ben and Erin Napier renewed their HGTV deal and secured a renewal earlier this year, but the network has now ordered spinoff “Home Town: Inn This Together” for 2026. Per the official logline, “The renovation experts, who have successfully revived many outdated homes and historical locations in their small town of Laurel, Mississippi, will now join forces with their family and friends Jim, Mallorie and Josh to restore the El edificio de 1930 Kress de 1930 en el centro de Laurel.

También están programadas para 2026 «casas de playa de culo barato» de Bodega Pictures, que «mostrará con humor a los espectadores cómo poseer una porción de paraíso asequible», y «Trópico como está caliente» de Leopard USA, que «pondrá destinos atractivos y una vida de lujo en el centro de los trópicos para los compradores que buscan salir el calor y el amor».

Y durante la temporada navideña, HGTV presentará «acaparamiento de las vacaciones» (título de trabajo) de la salida de cuatro medios) y el especial de una hora «Christmas 2025 de la Casa Blanca 2025» de Big Fish Entertainment.

«Los apasionados fanáticos de HGTV sintonizan nuestra renovación doméstica, bienes raíces y diseño de diseño, y también quieren contenido que no sea filtrado, escapista y divertido», dijo Howard Lee, director creativo de las redes estadounidenses de Warner Bros. Discovery. «El gran pedido de la red de nuevas series nuevas y de regreso tiene algo para todos».