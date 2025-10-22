HGTV recoge 400 episodios más de ‘House Hunters’ y nuevos hermanos inmobiliarios

HGTV está agregando una gran extensión a su popular “Cazadores de casas«Franquicia. La cadena ha ordenado 400 episodios más de «House Hunters» y «House Hunters International», manteniendo el programa en formato original hasta 2026.

“House Hunters” ha sido un elemento básico de HGTV desde su lanzamiento en octubre de 1999 y ya ha producido más de 2.400 episodios. Según la cadena, la serie y “House Hunters International” atraen a más de 13 millones de espectadores en horario estelar cada mes. Según HGTV, “la serie ofrecerá a los fanáticos su experiencia de visualización interactiva y divertida cuando echen un vistazo al interior de tres casas diferentes, revisen el diseño y el mobiliario, los evalúen y elijan cuál prefieren”. Creo que funcionará mejor para el nuevo propietario. »

“House Hunters” es producida por Pie Town Productions y “House Hunters International” es producida por Leopard USA. (HGTV técnicamente dijo “casi 400 episodios”, pero no aclaró qué tan cerca de 400 significa eso en realidad, ¡por lo que podrían ser 399! ¡O 394! ¿Quizás 396?)

La recogida de “House Hunters” fue parte de otra gran lista anunciada el miércoles por HGTV y el director creativo de Warner Bros. Discovery, US Networks, Howard Lee. Entre las otras pastillas: “Hermanos de propiedad: Under Pressure” (título provisional), “Botched Homes”, “Neighborhood Watch” (título provisional) y “World’s Bargain Dream Homes” (título provisional). Se han elegido un total de 50 episodios entre las series.

“Con este pedido de programación, HGTV ofrece más de nuestros formatos probados y verdaderos que generan índices de audiencia consistentes para la cadena, al mismo tiempo que presenta nuevos talentos y conceptos para atraer a nuestros devotos fanáticos. y atraer audiencias diferentes”, dijo Lee.

HGTV encargó 14 episodios de “Property Brothers: Under Pressure”, protagonizada por Drew y Jonathan Scott de su compañía Scott Brothers Entertainment. Según el logline, el programa presentará a los hermanos gemelos «mientras ayudan a los compradores cautelosos que luchan con problemas de compromiso a tomar decisiones seguras e informadas para la compra más importante de sus vidas. Con los riesgos emocionales y financieros en su punto más alto de todos los tiempos, los hermanos Scott guiarán a los clientes a través de los altibajos del proceso de compra de una vivienda, desde mercados ferozmente competitivos y shock de pegatinas hasta listas de deseos personales y compromisos difíciles, y luego incorporarán soluciones de diseño sorprendentes, inteligentes y funcionales en renovaciones que crean las casas de sus sueños. “

También se anunció un pedido de ocho episodios de “Botched Homes”, de una hora de duración, de Monument LLC, que se estrenará en 2026. El programa presenta “las renovaciones fallidas más asombrosas y sorprendentes” corregidas por Charlie Kawas, “la ciudad de Nueva York convertida en contratista de Florida”. «Charlie tendrá como misión arreglar lo que otros hicieron terriblemente mal».

“Neighborhood Watch”, de Arrow Media y que también llegará en 2026, revela “las imágenes sin editar, sin filtrar y, a veces, impactantes, directamente de cámaras de seguridad, timbres inteligentes, cámaras para niñeras y monitores para bebés en todo Estados Unidos”. HGTV ha encargado 16 episodios de media hora.

Y HGTV hizo un pedido de 12 episodios para “World’s Bargain Dream Homes”, de Twenty Twenty Television. El programa promete «seguir a personas lo suficientemente valientes como para comprar las propiedades más asequibles del mundo que también son impresionantes, llave en mano y se encuentran en ubicaciones deseables en todo el mundo, muchas de las cuales ofrecen increíbles incentivos de ahorro de costos».

Los programas se unen a una programación de otoño de 2025 que incluye “La casa de mis sueños de la lotería”, “Hoarding for the Holidays”, “Fixer to Fabulous”, “Casas de playa baratas A$$”, “Navidad en la Casa Blanca 2025” y “La casa de mis sueños de la lotería: el final feliz de David”. HGTV también tiene nuevos episodios de “100 Day Dream Home”, “Help! I Wrecked My House” y “Sin City Rehab” en noviembre.