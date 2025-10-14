HGTV presenta la serie Bachelor Mansion Renovation: conozca al elenco de Bachelor Alum

Bachelor Nation está renovando Bachelor Nation. En HGTV‘s «Bachelor Mansion Takeover», 12 ex concursantes de «el soltero”, “The Bachelorette”, “The Golden Bachelor” y “The Golden Bachelorette” regresarán a la mansión para renovar la propiedad.

La serie de seis episodios, conducida por Jesse Palmercontará con los ex miembros de Bachelor Nation Dean Bell, Jill Chin, Noah Erb, Allyshia Gupta, Tammy Ly, Sandra Mason, Sam McKinney, Brendan Morais, Courtney Robertson Preciado, Jeremy Simon, Christopher Stallworth y la primera Golden Bachelorette Joan Vassos.

Cada concursante competirá en desafíos de eliminación semanales.

La serie será juzgada por la temporada 16 Bachelorette Tayshia Adams y subcampeón de la temporada 15 tyler cameron. Cameron dirige Image One Construction y anteriormente presentó su propio programa de renovación de viviendas en Prime Video, “Going Home with Tyler Cameron”. También se unió a la correduría de Ryan Serhant como agente inmobiliario en julio.

Un tercer juez invitado se unirá al dúo cada semana, «para evaluar los espacios transformados, incluidas habitaciones icónicas y nunca antes vistas». Al final, un alumno ganará el premio en efectivo de 100.000 dólares.

«Cuando supimos que Bachelor Mansion necesitaba una renovación seria, supimos que solo HGTV podía darle a la propiedad icónica una renovación digna de ese nombre», dijo Howard Lee, director creativo de Warner Bros. Discovery. «Damos la bienvenida a la familia HGTV a los favoritos de los fanáticos y a los miembros memorables del elenco de toda la historia de Bachelor y estamos ansiosos por ver qué hacen en esta competencia, la primera de su tipo para la cadena».

“Bachelor Mansion Takeover”, distribuida por Warner Horizon Unscripted Television, una empresa del grupo Warner Bros. Television, está programada para 2026.