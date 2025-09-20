





HezboláEl Secretario General General Qassem ha apelado a Arabia Saudita para que restaure las relaciones con el grupo armado libanés y construya un frente conjunto contra Israel, informó Al Jazeera.

La apelación llegó el viernes cuando Israel intensificó sus ataques en el sur del Líbano. Qassem pidió a Riad que abra una «nueva página» con Hezbolá, basado en tres principios: diálogo para resolver disputas y abordar preocupaciones, reconocimiento de que Israel, y no «la resistencia», es el enemigo y la «congelación de desacuerdos pasados».

Hizo hincapié en que los brazos de Hezbolá se dirigían solo a Israel. «No Líbano, no Arabia SauditaY no en ningún otro lugar o fiesta en el mundo «, dijo.

Qassem advirtió que la presión sobre Hezbolá solo ayudaría a Israel. Dijo que si la resistencia fue eliminada, «el turno vendrá para los otros estados», informó Al Jazeera.

Las tensiones entre Arabia Saudita y Hezbolá han sufrido durante años, arraigadas en la rivalidad más amplia entre Riad y Teherán, el principal patrocinador de Hezbolá. En 2016, el Consejo de Cooperación del Golfo (GCC), dirigido por Arabia Saudita, designó a Hezbolá un grupo «terrorista» sobre su apoyo a Bashar al-Assad en Siria y su respaldo Yemen`S Houthis.

Qassem describió a Israel como una entidad colonial «respaldada primero por Gran Bretaña y ahora por los Estados Unidos», y lo acusó de cometer atrocidades. Dijo que Israel había alcanzado «el apogeo de la barbarie», llevando a cabo crímenes con el apoyo de los Estados Unidos «sin tener en cuenta el derecho internacional».

Argumentó que la «guerra suave, las sanciones y los acuerdos de Abraham» no habían podido dar el A NOSOTROS e Israel una victoria decisiva. «Y así, para ellos, el genocidio se convirtió en la solución», dijo, según Al Jazeera.

Qassem dijo que la huelga de Israel el 9 de septiembre en Qatar fue un punto de inflexión. «Lo que viene después de la huelga en Qatar es diferente de lo que vino antes», dijo, cuestionándonos la credibilidad. «Cuando el US declara abiertamente que actúa en el interés de Israel, ¿cómo podemos confiar en cualquier propuesta estadounidense o no estadounidense, o aceptar hacer concesión después de la concesión?»

Estados Unidos ha estado presionando al Líbano para desarmar a Hezbolá bajo un alto el fuego El acuerdo se negoció en noviembre de 2024. Qassem dijo que el grupo estaba abierto a conversaciones «desde una posición de fuerza», al tiempo que reafirmaba su compromiso «inquebrantable» de resistir la ocupación israelí y liberar tierras.

Sus comentarios se produjeron dos días después de que Arabia Saudita firmara un pacto de defensa mutua con Pakistán con armas nucleares en respuesta al ataque israelí contra Qatar, informó Al Jazeera.

Mientras tanto, el Ministerio de Salud del Líbano dijo que dos personas murieron y otras 11 heridas en huelgas israelíes en el sur del Líbano el viernes. Una huelga se dirigió a un automóvil cerca de un hospital público en Tebnin, mientras que otro golpeó un vehículo en Ansar.

El israelí El ejército afirmó que mató al comandante de Hezbolá Ammar Hayel Qutaybani en el sur, sin dar detalles de la ubicación. También dijo que mató a un miembro de la Fuerza de Radwan de élite de Hezbolá en Tebnin y golpeó «un recipiente que Hezbolá usó para reunir inteligencia» en Naqura.

Las redadas siguieron a los ataques israelíes en varias ciudades del sur un día antes, con advertencias para que los residentes evacúen. El primer ministro libanés, Nawaf Salam, acusó a Israel de «intimidación y agresiones» que desafiaron el alto el fuego del año pasado y el mecanismo de monitoreo internacional unido a él.

A pesar de los términos de alto el fuego, Israel ha continuado los ataques casi diarios contra el sur Líbano. El acuerdo requería que Hezbolá se desarme y se retirara al norte del río Litani, mientras que se esperaba que Israel se retirara por completo del territorio libanés. Sin embargo, Israel permanece en la ocupación de al menos cinco posiciones en el sur, informó Al Jazeera.

