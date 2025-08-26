Het Rice Medium aumenta, se le pide al gobierno que proteja a los consumidores a los agricultores

Yakarta, Viva – Determinación Precio El más alto minorista (ÉL) arroz El medio recién determinado aumenta en el centro de atención. Se enfatiza la política como un instrumento que puede proteger los intereses de los agricultores y los consumidores de manera justa y equilibrada.

Leer también: El precio minorista más alto del arroz medio aumentó oficialmente a Rp 2,000 por kilogramo



Se sabe que el aumento en el arroz HET está regulado en el decreto del jefe de la Agencia Nacional de Alimentos (Bapanas) de la República de Indonesia número 299 de 2025 sobre la determinación del precio minorista más alto del arroz. Beleid firmado por el jefe de Bapanas, Arief Prasetyo Adi, el 22 de agosto de 2025, se convirtió en un nuevo paraguas legal para la determinación de los precios del arroz a nivel minorista.

El presidente de la Comisión de la Cámara de Representantes XI, Mukhamad Misbakhun declaró que los ajustes de precios son una necesidad en medio de la dinámica de los costos de producción que deben ser asumidos por los agricultores. Pero el nuevo HET debe poder proporcionar un margen de beneficio razonable para los agricultores para que sigan motivados para plantar y mantener la productividad nacional.

Leer también: Los precios de la carne de res, el arroz, las cebollas al petróleo hacia abajo simultáneamente, consulte la lista



«Los agricultores prósperos son la principal columna vertebral de nuestra seguridad alimentaria nacional», dijo Misbakhun en Yakarta, martes 26 de agosto de 2025.

Misbakhun destacó el impacto de la política del lado del consumidor. Hizo hincapié en que la estabilización de los precios del arroz debe ir acompañada de un fortalecimiento institucional y de distribución.

Leer también: Precios de arroz, chile, cebollas, a carne baja, consulte la lista completa



«Entiendo que Bapanas realiza ajustes al HET del arroz medio basado en evaluar los costos de producción y distribución. Sin embargo, debemos reconocer honestamente que el aumento en el precio de los alimentos básicos es muy sensible a la comunidad. El gobierno debe garantizar que esta política no cargue a los consumidores, especialmente los grupos domésticos de bajos ingresos», dijo.

En línea con eso, enfatizó que si este aumento se consideraba significativo, el gobierno debe estar alerta para preparar una política de compensación efectiva.

«El aumento de HET debe equilibrarse con las políticas de compensación, por ejemplo, a través del programa objetivo de asistencia social alimentaria, para proteger su poder adquisitivo», dijo.

Por esta razón, Misbakhun alienta al gobierno a fortalecer el papel de Perum Bullog Como amortiguador para las reservas nacionales de arroz, así como una mayor eficiencia de distribución para reducir las disparidades de precios entre las regiones.

«Bulog debe tener un stock fuerte y un mecanismo de intervención de mercado receptivo durante la agitación. Además, los canales de distribución de los centros de producción a las áreas de los consumidores, especialmente en áreas remotas, deben ser eficientes para que las disparidades de precios no sean demasiado altas», explicó.

Misbakhun agregó que la Comisión de la Cámara de Representantes XI continuará monitoreando y supervisando la implementación de esta política HET de manera integral. Incluyendo la efectividad de la estabilización por búlog, su impacto social en la comunidad, así como en la tasa de inflación y la estabilidad económica general.



Bulog vertió arroz sphp simultáneamente en toda Indonesia

Afirmó que la supervisión del gasto para la estabilización de las compras de grano y arroz para las necesidades nacionales de alimentos es parte del gasto presupuestario estatal que es responsabilidad de la supervisión de la Comisión XI.

Esto también está directamente relacionado con la tarea de la Comisión XI para mantener la estabilidad del precio de los alimentos como uno de los factores clave para controlar la inflación nacional. «Esperamos que el gobierno pueda llevar a cabo bien su función de duplicación, para que el objetivo de mejorar los agricultores sin cargar a los consumidores pueda lograrse por completo», concluyó.