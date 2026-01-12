Hesti Purwadinata y su marido tuvieron una oportunidad tras apoyar a Aurelie Moeremans

Jacarta – Ola de apoyo a Aurelie Moeremans Luego de revelar la amarga experiencia como víctima del acicalamiento infantil, resultó que tenía colas largas. Detrás de la simpatía del público, surgió un lado oscuro en forma de amenazas sufridas por las personas más cercanas que estaban del lado de Aurelie.

Uno de los afectados fue la presentadora y actriz. Hesti Purwadinata junto con su marido, Edo Borne. Se sabe que ambos recibieron amenazas luego de brindar abiertamente apoyo a Aurelie Moeremans en las redes sociales. Este hecho fue revelado directamente por Aurelie a través de su cuenta de Instagram. Desplázate para saber más, ¡vamos!

Como se sabe, Aurelie Moeremans publicó recientemente una memoria titulada Broken Strings a la que se puede acceder de forma gratuita. En el libro, revela las experiencias traumáticas relacionadas con la preparación infantil y la violencia sexual que experimentó desde los 15 años. La valentía de Aurelie al abrir esta vieja herida recibió una simpatía generalizada, incluso de otros artistas.

Sin embargo, fue este apoyo abierto el que luego desató las amenazas. Aurelie reveló que Hesti Purwadinata había subido apoyo para ella, luego Aurelie volvió a publicar la carga. Después de eso, comenzaron a llegar las amenazas.

«Una vez volví a publicar la historia de Teh Hesti. Después de eso, hasta ahora, Teh Hesti y su marido siguen siendo amenazados. Desde DM hasta WhatsApp», dijo Aurelie Moeremans citada el lunes 12 de enero de 2026.

Aunque Hesti y Edo optaron por no responder a la amenaza, Aurelie admitió que se sentía muy incómoda. Se dio cuenta de que su reciente silencio en las redes sociales, especialmente al no volver a publicar el apoyo público, estaba estrechamente relacionado con este incidente.

«Si yo fuera el que estaba siendo amenazado, podría aceptarlo, pero si otras personas fueran golpeadas sólo porque yo estaba a mi lado, sería difícil», dijo Aurelie.

«Así que si no vuelvo a publicar no es porque no lo aprecio. Al contrario», subrayó.

Como evidencia, Aurelie también compartió una captura de pantalla del mensaje amenazante que recibió Edo Borne. En el mensaje, el remitente mencionaba la posibilidad de llevar a Edo al ámbito de la ley sólo por brindar apoyo a Aurelie Moeremans.