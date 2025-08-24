Hesh Rabkin en ‘The Sopranos’ era 96

Jerry AdlerUn ex productor y gerente de Broadway que recurrió a actuar en sus sesenta años y conoció el público como Hesh Rabkin en «Los sopranos«, Murió el sábado. Tenía 96 años.

La muerte de Adler fue confirmada por el Riverside Memorial Chapel en Nueva York.

Después de décadas trabajando detrás de escena en Broadway y en la producción de televisión, sopesó la jubilación ante el director de casting en el thriller de 1992 «The Public Eye», un amigo de una de las hijas de Adler, lo convenció de leer para el director Howard Franklin. Su papel lo posicionó instantáneamente como un actor de carácter en demanda por el resto de su vida.

En «The Sopranos» de HBO, Adler apareció en las seis temporadas como Hesh Rabkin, un tiburón de préstamo judío que fue amigo del padre de Tony Soprano y sigue siendo asesor del liderazgo de James Gandolfini a lo largo de la serie. Adler también apareció en el drama de bomberos de FX «Rescue Me» como el jefe de bomberos Sidney Feinberg, y interpretó al abogado Howard Lyman en CBS «»La buena esposa. »

Los créditos cinematográficos incluyen la comedia de Woody Allen «Manhattan Murder Mystery», el thriller del período JC Chandor «Un año más violento» y, en sus noventa años, que aparece en el reflexivo drama independiente de Andrew Ahn «Entranways».

Nacido el 4 de febrero de 1929 en Brooklyn, Nueva York, Adler estaba destinado a la industria del entretenimiento. Su padre era gerente general de Group Theatre y Broadway Productions; Su prima era Stella Adler, una de las maestras de actuación más prominentes de la historia. En su carrera entre bastidores, Adler logró más de 50 créditos en Broadway Productions. En la década de 1980, se mudó a California y comenzó a trabajar en televisión.

Adler publicó una memoria, «Too Funny For Words: Backstage Tales from Broadway, Television and the Movies», en 2024.

Le sobreviven su esposa, Joan Laxman.