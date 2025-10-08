Hervé Renard quiere continuar con la tradición de Arabia Saudita de jugar la Copa del Mundo, ¿podrá pasar por alto a la selección de Indonesia?

Yeda, VIVA – Entrenador selección de arabia saudita Hervé Renard decidido a hacer realidad nuevamente el sueño de su equipo de aparecer en el Mundial por séptima o tres veces consecutivas tras las ediciones de 2018 y 2022.

Renard, al llevar al equipo a jugar en Qatar en 2022, infligió la única derrota al campeón argentino, aunque solo terminó en la fase de grupos.

La primera etapa de Renard en este equipo finalizó en marzo de 2019 y ahora está de regreso tras ser designado para sustituir a Roberto Mancini en octubre del año pasado.

«Nos clasificamos (para la Copa del Mundo) desde este estadio en las ediciones de 2018 y 2022, y nos damos cuenta de cuánto desean nuestros aficionados ver al equipo verde aparecer nuevamente en la Copa del Mundo. Debemos tener determinación y una fuerte voluntad de clasificarnos por séptima vez», dijo Renard en una conferencia de prensa previa al partido, según informó Instagram Iraqi Football Gallery, el martes.

Entrenamiento de la selección de Arabia Saudita

Renard admitió que su presencia en Arabia Saudita permitiría al equipo clasificado en el puesto 59 del mundo clasificarse directamente desde la tercera ronda. Sin embargo, su misión de lograr que su equipo se clasificara temprano fracasó ya que solo pudo terminar en tercer lugar detrás de Japón y Australia.

Una de las causas del fracaso de Arabia Saudita fue la derrota de la lucha. Selección Nacional de Indonesia en noviembre en Yakarta con un marcador de 0-2 gracias a dos goles de Marselino Ferdinan, un joven jugador que no fue convocado por el técnico Patrick Kluivert en esta fase de clasificación.

Ahora, Arabia Saudita e Indonesia se volverán a enfrentar en la cuarta ronda y Renard admite que su equipo ahora es mucho más fuerte. Desde esa derrota en Yakarta, han jugado 14 partidos, y los dos últimos disputados durante el parón internacional del mes pasado estaban invictos. Arabia Saudita ganó 2-1 a Macedonia del Norte y luego pudo empatar 1-1 con la República Checa.

«Llegué aquí hace un año y el objetivo era clasificarnos directamente. Sin embargo, no lo logramos porque necesitábamos mejorar en varios aspectos. Nuestro rendimiento ha mejorado mucho desde la Copa del Golfo y ahora tenemos que demostrarlo en el campo», afirmó el técnico francés.