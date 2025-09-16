Herramientas de IA de YouTube para convertir las fotos en videos, diálogo en canciones, más

YouTube está implementando una serie de nuevas herramientas de IA para sus millones de creadores, que la plataforma de video está posicionando como desbloqueando más creatividad y diversión.

Entre las características: YouTube ha comenzado a integrarse Google DeepMind‘s Veo 3 ayunos Modelo de IA generativo para videos en pantalones cortos de YouTube, para que los usuarios creen fondos o clips de video con sonido utilizando indicaciones de texto, de forma gratuita. Además, YouTube agregará nuevas capacidades con alimentación VEO para permitir que los creadores apliquen el movimiento, los videos de repuesto y agregarán accesorios (u otros objetos) a las escenas. Y tiene una nueva herramienta de discurso a canción que puede convertir el diálogo en una banda sonora para los videos de Shorts de YouTube.

El gigante del video hizo los anuncios en su evento 2025 realizado en YouTube el martes celebrado en el Pier 57 de la ciudad de Nueva York.

Para abordar las preocupaciones de que los espectadores podrían confundirse sobre lo que está generado por IA y lo que no, YouTube utiliza las marcas de agua y las etiquetas de contenido de Synthid de Google Deepmind para indicar que los videos aplicables se generaron con IA.

Además, YouTube se está expandiendo la herramienta de detección de semejanzas en YouTube Studio, conjunto de herramientas y análisis para creadores, en una versión beta abierta a todos los creadores de programas de YouTube Partner. Esto permite a los creadores detectar y administrar videos realizados con IA usando su semejanza facial, y notificar a YouTube si alguien está tratando de apropiarlo mal. YouTube Studio tiene más de 30 millones de creadores que lo usan mensualmente, según la plataforma.

Con Veo 3, YouTube Shorts le permitirá generar videos con sonido (a una resolución de video de 480p) a partir de un mensaje de texto y con uso gratuito ilimitado, según la plataforma. Veo 3 en pantalones cortos se está implementando en las herramientas de creación de Shorts de YouTube para creadores en los Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda.

Pronto, según YouTube, los usuarios de Shorts podrán aprovechar otras características con potencia VEO que incluyen:

Agregue Motion: Da vida aplicando una moción de otro video, como un «baile divertido» o un «movimiento deportivo salvaje». Bajo el capó, esto utiliza tecnología para capturar y transferir el movimiento de un sujeto a otro.

Video de estilización: Transforme videos con nuevos estilos como Pop-Art o Origami, aplicando un aspecto totalmente diferente al metraje con solo un toque (Foto de arriba).

Agregue objetos: agregue un objeto como un carácter, apoyo o efecto escribiendo en una descripción de texto. Por ejemplo, según YouTube, podría «agregar un patito de goma a su café de la mañana o un pulpo gigante que viene a volcar un barco en el puerto».

YouTube lanzó un ejemplo de uso de VEO para agregar objetos a escenas de video:

Mientras tanto, la herramienta de remezcla de discurso de YouTube a la canción comenzará a probar pronto y se extenderá a más creadores en los Estados Unidos en las próximas semanas.

«Imagine escuchar una línea de diálogo que provoca una idea: una frase divertida, una cita memorable o un sonido único en su tipo, y desea remezcarla en un nuevo sonido», escribió Dina Berrada, directora de productos de YouTube y creación generativa de IA, en una publicación de blog. «Y puedes agregar tu propio ambiente para la canción, como, relajable, bailable o divertido». La función de discurso a canción utiliza el diálogo del video original con Lyria 2, el modelo AI Music de Google Deepmind, para ayudar a crear la canción. Según Berrada, el video final resultante atribuye al Creador original.

Otra nueva característica es una herramienta de edición con IA. Según YouTube, esto convertirá sus imágenes RAW en un «primer borrador convincente» organizando los mejores momentos de sus imágenes en una historia coherente con música, transiciones y voz en off (disponible en inglés o hindi). «Esto le da un punto de partida sólido para que pueda saltar directamente a la parte divertida: personalizar su video y dar vida a su visión única», dijo Berrada.

Otras actualizaciones anunciadas en Made on YouTube: