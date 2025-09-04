Yakarta, Viva – Político Ahmad Sahroni De vuelta en el foco público. Después de ser desactivado de los miembros del Parlamento de Indonesia, la facción Nasdem debido a su declaración sobre los manifestantes, ahora sus viejas piezas de video eran virales y provocadas debate. En el video, el hombre apodado Crazy Rich Priok expresó abiertamente su ambición de ser Presidente República de Indonesia.

La declaración surgió cuando Sahroni habló con Helmy Yahya en el canal de YouTube de Helmy Yahya, el 11 de agosto de 2020. Con plena confianza, llamó a su sueño que no se había logrado estaba sentado en la silla RI-1. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

«Si estaba sin enamorarse, dije ‘Yo era el presidente de la República de Indonesia'», dijo Ahmad SahroniCitado el jueves 4 de septiembre de 2025.

Sahroni admitió que a menudo lo subestimaron por otros debido a sus ambiciones que se consideraban grandiosas.

«‘Vaya, estás enojado, pensando demasiado exagerado’, dijo,» dijo Sahroni.

Pero no lo consideró un problema. Según él, nada es imposible, considerando que algunos de sus sueños se han hecho realidad.

«Solía ​​pensar en Ferrari.

El video incluso recibió el título «Lecciones de conductores privados para tener 8 Ferrari, Crazy Rich Priok». A partir de ahí, Sahroni reiteró su creencia.

«Si ahora quiero querer ser presidente, ¿por qué no?» Él continuó.

La ambición ayuda a más personas

Sahroni dijo que el sueño de convertirse en presidente no fue por el estímulo de nadie, sino un deseo personal de ayudar a más personas.

«Si sueño ahora es ser una persona rica para poder compartir con muchas personas, lo he hecho, pero al menos. Si me convierto en presidente, entonces 250 millones de personas son parte de mí y ese es mi mayor sueño», dijo.

La ambición no fue solo una vez que lo logró. Durante el evento de «resolución indonesia» el 5 de enero de 2024, Sahroni incluso pidió a Anies Baswedan y Muhaimin Iskandar directamente sobre su preparación para convertirse en presidente.

«¿Pero puedo preguntarles a ambos? ¿Es adecuado para mí ser presidente?» dijo en ese momento.

«¿Qué país?» Anies dijo con una broma.

Pero luego Anies agregó comentarios que hicieron que Sahroni sea más seguro.

«Cuando vi al Baliya, era adecuado ser presidente a tiempo. Amén», dijo Anies.

Sahroni también cerró con una declaración completa de optimismo.

«De hecho, soy un sueño de ser presidente, pero porque primero, lo hice», dijo.

Internautas nyinyir

Aunque confía en su sueño, la declaración de Sahroni en realidad cosechó una ola de críticas de los ciudadanos. Muchos mencionaron su historial en el DPR hasta su formación educativa.

También circulando una foto del diploma de la escuela secundaria Ahmad Sahroni con un valor promedio de 6, que luego se usó como material de sátira para los internautas.

«La altura Bro, su valor es solo 6, todavía hay muchas personas que son inteligentes», dijeron los internautas.

«Ron Home, el maestro está buscando una recuperación», dijo otro.

«Sólo así Miembro de DPR Acabo de criticar, y mucho menos convertirse en presidente. Huir hacia el cielo «, dijo el ciudadano.