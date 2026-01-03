Hermano apuñala a su hermano con badik hasta que muere debido a una deuda de 1 millón de IDR

Makassar, VIVA – Los agentes de policía de Mamajang arrestaron a Arif (22), que tenía el corazón para matar. hermana Tomo (30) nació porque tenía una deuda de 1 millón de IDR porque lo apuñaló durante un duelo en un terreno vacío, Jalan Opu Daeng Risadju (anteriormente Cenderawasih), distrito de Mamajang, ciudad de Makassar, Sulawesi del Sur.

«Según los resultados del desarrollo, la víctima sufrió una puñalada badik. Un pinchazo en el lado derecho de la costilla, dos (pinchazos) en el codo y uno (pinchazos) en la parte exterior del codo. El número total de puñaladas en el cuerpo de la víctima fue cuatro», dijo el jefe de policía de Mamajang, Kompol Mustari, en la comisaría local, el viernes por la noche.

En cuanto al motivo del autor que tuvo el corazón para hacer esto, por el momento está relacionado con la deuda de su hermano por valor de 1 millón de rupias que no había sido pagada.

Ilustración del asesinato. (Informe U) Foto : VIVA.co.id/BS Putra (Medan)

En cuanto a los resultados de la escena del crimen (TKP), Mustari dijo que actualmente se utilizó badik para apuñalar a la víctima. Por sus acciones, el sospechoso estará sujeto a la nueva ley del Código Penal.

Inicialmente, el sospechoso tuvo una discusión con su hermano para cobrar una deuda. Sin embargo, su hermano no quiso pagar, por lo que el perpetrador se emocionó y llevó a cabo el abuso que resultó en la muerte de la víctima.

«Lo procesaremos de acuerdo con la nueva Ley KHUP, la pena es de 15 años o más. El perpetrador es soltero, la víctima ha muerto. En una hora revelamos al perpetrador», dijo nuevamente.

Respecto al estado de la víctima, si murió en el acto tras ser apuñalado por su hermana o en el hospital, el jefe policial del sector dijo que cuando la víctima llegó al hospital ya estaba muerta.

El propio perpetrador fue detenido por las autoridades en su casa cerca del lugar del incidente y luego llevado por miembros a la oficina de policía de Mamajang.

El jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la policía de Mamajang, AKP Alim Bahri, durante la investigación de la escena del crimen, dijo a los periodistas que los dos hermanos discutían a menudo y se habían peleado varios días antes del incidente. Y hoy culminó, su hermano fue apuñalado.

«Hemos examinado a varios testigos. De hecho, tuvieron un duelo. Primero analizamos la escena del crimen y reunimos pruebas, hay badiks, sandalias. Ambas profesiones son privadas, el conductor trabaja fuera de la ciudad, si no me equivoco en Toraja», explicó.