Hermandad de los alfareros







Kumbharwada y Kumartuli. Dos colonias de alfarero. Dos espacios con un tejido sociocultural y económico casi similar. Dos barrios conectados con festivales. Dos áreas que necesitan reanimaciones. Mientras que en una visita reciente a Kolkata, estas similitudes no se perdieron en mí mientras estudiaba los paneles detallados de la Exposición de Conservación Urbana Sovabazar organizada por el Colectivo de Heritage de Calcuta (CHC), en colaboración con la Escuela de Arquitectura, Cept University, Ahmedabad, en el Centro de Creatividad de Kolkata. El evento de un día tuvo el Patrimonio de la Ciudad y la comunidad cultural de la ciudad, desde arquitectos de conservación hasta desarrolladores y campeones ciudadanos, todos invirtieron en las posibles reimaginaciones concebidas por estudiantes de la vecindad culturalmente rica de Kolkata, que es el hogar de las tradiciones esculpídicas de Kumartuli, las mansiones coloniales y los antiguos canales. Para los no iniciados, es donde se esculpen los venerados ídolos de Durga y Kali Puja, entre otras deidades. Estos diseños me convirtieron en una serie de «What-Ifs» sobre el destino del frágil Kumbharwada.

El patrimonio atemporal: la exposición anterior fue la culminación de un estudio de conservación y regeneración de un semestre de largo en la Universidad CEPT. Estos estudiantes habían viajado a Kolkata para estudiar este vecindario histórico y culturalmente rico. Anteriormente, el evento comenzó con una serie de discusiones de paneles perspicaces, que incluían expertos panindios, incluido el peso pesado de conservación de Mumbai, Vikas Dilawari; Gurmeet Sangha Rai de Delhi, celebrada arquitecta y directora fundadora de CRCI y The Lime Center; Ayan sen, Kolkata Arquitecto y miembro de la facultad, Universidad CEPT, Ahmedabad; Sonal Mithal de Ahmedabad, un académico y practicante en Estudios de Patrimonio, y Mukul Agarwal, Fideicomisario Fundador, CHC, quien con su equipo, había dirigido esta exposición. Sen, durante una conversación con Dilawari, le había pedido a este último que discutiera los paralelos entre las dos grandes ciudades antiguas. Desde sus similitudes arquitectónicas y su pasado colonial, hasta sus patrones de migración y su mapeo demográfico, fue una escucha fascinante. Un punto compartido por Dilawari resonó en toda la audiencia: que los sitios y ubicaciones del patrimonio de Kolkata aún no se enfrentaron a la peor parte de la remodelación. Los planes previstos por los estudiantes hicieron elogios, dada la intención de mejorar las condiciones de vida y trabajo dentro de este área densamente poblada y congestionada, donde el desarrollo había marcado su fea impronta.

A medida que pasaban las horas, era conmovedor notar que como MumbaiKolkata también tiene sus evangelistas y custodios patrimoniales. Fue fantástico detectar el célebre percusionista Bickram Ghosh, un embajador de CHC Cause, y escucharlo poner su peso detrás de tales iniciativas. Aprendí que otras caras de la ciudad, desde Usha Uthup hasta Victor Banerjee, también son embajadores de CHC Cause, prestando su voz para proteger la herencia de Kolkata. El industrial Hemant Bangu también compartió su experiencia desafiante e inspiradora de restaurar a los jueces Ghat a lo largo del río Hooghly, ensalzando a muchos en la sala para mostrar iniciativa y no esperar a las autoridades cívicas, en caso de que tengan el apoyo y la red financieros y logísticos. CHC también lanzó su programa de voluntariado y asociación, donde los ciudadanos fueron invitados a participar en la documentación del patrimonio, la conciencia y los esfuerzos de restauración en toda la ciudad.

Durante el descanso de Chai, informé sobre los diseños diseñados por estos jóvenes visionarios que mostraron reutilización adaptativa y restauración sensible, kits de herramientas de políticas y analizaron el ecosistema urbano más grande más allá de la conservación centrada en la estructura. A medida que las comparaciones con la ciudad natal se jugaban inconscientemente, me di cuenta de que la idea del embajador de la causa podría funcionar maravillosamente para las causas del patrimonio de Mumbai y Maharashtra, especialmente la etiqueta de la UNESCO recientemente acomodada para los paisajes militares de Maratha. También hubo esperanza de que estos planes llamaron la atención de las autoridades municipales y/o estatales, o incluso individuos/plataformas privadas. Y sí, el deseo de una idea similar para germinar para proteger a nuestro propio Al bardaje. En general, a medida que la energía positiva flotaba en la sala, ofreció prometedor. Fui teletransportado a mi estantería en casa, donde un Kandeel esculpido por un Kumbharwada Potter se sienta bonito. Esperaba que su familia, al igual que su contraparte de Kumartuli, tuviera una temporada festiva más brillante algún día, gracias a las visiones de tales estudiantes que podrían ayudar a reinventar la vida de él y su tipo.

La editora de las características del medio día, Fiona Fernández, disfruta de las vistas, sonidos, olores y piedras de la ciudad … donde la tinta y la inclinación la lleven.

