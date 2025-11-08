Herman dejó su moto en un puente y escribió un mensaje pensando que se suicidaba, pero resulta…

cianjurVIVA – La policía de Cianjur Resort, Java Occidental, confirmó el propietario de la bicicleta. motor misteriosamente en Jalan Raya Bandung-Cianjur, precisamente en el puente Cisokan, distrito de Sukaluyu, a nombre de Herman, un residente del distrito de Cugenang, que aún está vivo después de que su familia descubriera su paradero.

El jefe de policía de Sukaluyu, AKP, Akhmad Tri Lesmana, en Cianjur, dijo el viernes que la familia de Herman había llevado a cabo una búsqueda después de recibir la noticia de que su motocicleta había sido encontrada en el puente de Cisokan con un trozo de papel que indicaba a la víctima. suicidarse.

«Para confirmar el paradero de la víctima, agentes conjuntos de Basarnas Cianjur llevaron a cabo una búsqueda en el río Cisokan, hasta que finalmente la búsqueda se detuvo después de que la familia encontró a Herman y lo informó a la policía de Sukaluyu», dijo.

Explicó la declaración de la familia de que Herman fue encontrado en la casa de su abuela en el distrito de Ciranjang y deliberadamente dejó su motocicleta al costado de la carretera en el puente Cisokan con un trozo de papel disculpándose.

Herman desapareció deliberadamente porque tenía problemas familiares, especialmente después de divorciarse de su esposa. Esta acción se llevó a cabo para que su familia y ex esposa pensaran que había terminado con su vida lanzándose al río.

«Lo hizo deliberadamente para desaparecer y no ser buscado por la familia, pero después de dejar la motocicleta al costado de la carretera fue a la casa de su abuela y fue encontrado por la familia», dijo.

Junto con su tío, Herman fue llevado a la policía de Sukaluyu y se disculpó con toda la comunidad y con los oficiales conjuntos que habían llevado a cabo una búsqueda y causado revuelo en la gente de Cianjur por sus acciones.

Como se informó, la policía de Cianjur está investigando el descubrimiento de una motocicleta estacionada en el costado de Jalan Raya Bandung-Cianjur, precisamente en el puente Cisokan, para determinar el paradero del propietario, sospechoso de haberse suicidado porque había un trozo de papel.

El jefe de policía de Sukaluyu, AKP, Akhmad Tri Lesmana, dijo que un trozo de papel amarillo en la motocicleta estaba escrito con una disculpa a sus padres y afirmó que su destino había sido así «hapunten sirviente mamah padre choca los cinco destino sirviente vivo kudu kieu».

«Aún estamos investigando este asunto, aunque hay indicios de suicidio con una carta dejada en una motocicleta sujeta por un casco, pero no ha habido informes de hallazgo de cadáver ni de personas desaparecidas», dijo. (Hormiga)