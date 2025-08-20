Herjunot Ali Ngorek basura para encontrar comida: ¡los que completaron la mentalidad!

Yakarta, Viva – No pocos artistas que comenzaron la lucha desde el fondo antes de finalmente el éxito y obtengan fama como es ahora. Quien hubiera pensado, actor Herjunot Ali También fue pionero en una carrera desde cero hasta que finalmente se conociera a muchas personas.

Cuando se convirtió en una estrella invitada en un programa de televisión reciente, la estrella de cine de 5 cm cuenta la historia de su complicada lucha por encontrar comida. Junot, su apodo, incluso afirmó estar dispuesto a extraer papelera para llenar el estómago. ¿Es cierto? Desplácese para conocer la historia más, ¡vamos!

La historia comenzó cuando el actor 39 vivía LondresInglés. No diferente de Indonesia, incluso en Londres alimentar que no se descargará en la basura. Fue entonces cuando Junot recogió la comida.

«La comida en Londres es como rica en Indonesia, si no la tiras bien, llevas el exilio», dijo Junot, citado el miércoles 20 de agosto de 2025.

«¿Huh, ex pueblo, Bang?» preguntó Kiky Saputri sorprendido.

«Sí, tome el exilio», respondió Junot de manera convincente.

Todavía no se cree, Anwar Bab también trató de aclarar que la comida recolectada por Junot todavía era factible para comer. Sin embargo, en su lugar encontró una respuesta sorprendente del actor.

«Sí, no es un problema (la comida es digna de comer o no). Si eso es así, a veces hay buenos, no hay algo, pero si, por ejemplo, comes basura, en realidad tu mentalidad es golpeada.

Kiky Saputri también solicitó que obtuviera comida si Junot esperaba a que la gente terminara de comer en el restaurante. Pero nuevamente, el hombre que ahora persigue a la profesión como DJ dio una respuesta asombrosa.

«¿Eso significa que eres si alguien come en tu restaurante, espera?» Kiky preguntó.

«No puede ser así. Por lo tanto, debe desecharse primero con ellos. Primero descartado en la basura. No puedes ir allí (a donde come la gente)», explicó Junot.

«Entonces has estado en la nueva basura, ¿puedes tomarla?» Kiky preguntó de nuevo, todavía no creía.

«Sí, así», dijo Junot.

«¿No puedes? Dijo Kiky bromeando.

«No puedes», respondió Herjunot Ali con una sonrisa.