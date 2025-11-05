Herida horrible, Achraf Hakimi llora tras ser abordado brutalmente por Luis Díaz

VIVA – París Santo Germán (PSG) tuvo que tragar un trago amargo cuando recibió al Bayern de Múnich en Campeones de Liga. No sólo perdió 1-2 en el Parque de los Príncipes, sino que también perdió Ashraf Hakimi quien sufrió una terrible lesión luego de ser duramente abordado por Luis Díaz.

El incidente ocurrió el miércoles (11/05/2025) temprano en la mañana WIB. Se vio a Hakimi gritando de dolor y abandonando el campo llorando, luego de torcerse el tobillo en una entrada de dos pies de Díaz.

El árbitro revisó el incidente a través del VAR antes de finalmente sancionar con tarjeta roja directa al delantero colombiano del Bayern. Irónicamente, a pesar de jugar con 10 jugadores, el Bayern logró mantener su ventaja y asegurar una victoria por 2-1 sobre el PSG.

Dos de los goles del Bayern los marcó Luis Díaz en la primera parte, mientras que el PSG se había esperanzado con el gol de Ousmane Dembélé, pero el gol fue anulado por fuera de juego tras la revisión del VAR. Dembélé incluso tuvo que ser retirado antes de tiempo por sufrir molestias en la pierna.

El técnico del PSG, Luis Enrique, admitió estar decepcionado por la situación que atravesó su equipo.

«No sé cómo están Hakimi y Dembélé. Mañana tendremos que esperar los resultados de las pruebas. Esto es fútbol, ​​el contacto físico es parte del juego, pero aún así es muy lamentable», dijo Enrique tras el partido.

Mientras tanto, el entrenador del Bayern, Vincent Kompany, también expresó su solidaridad por la lesión de Hakimi.

«Espero que Hakimi se recupere rápidamente. Sabemos muy bien lo que es perder a un jugador importante debido a una lesión. Partidos como este son muy intensos», dijo Kompany.

Esta derrota dejó al PSG estancado en el segundo lugar de la clasificación de la Liga de Campeones, mientras que el Bayern Múnich se consolidó en lo más alto.

Los problemas del PSG se agravan porque Ousmane Dembélé también podría volver a estar ausente. Previamente, el jugador de la selección francesa acababa de recuperarse de una lesión en el bíceps femoral que le mantuvo seis semanas de baja desde principios de septiembre