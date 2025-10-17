Herencia de moral y ética del Profeta

(Este artículo fue escrito por KH Imam Jazuli Lc., MA, Alumni lirboyo y cuidador del internado islámico Bina Insan Mulia, Cirebon)

VIVA – En las tradiciones de los internados islámicos, el respeto por kiai Y Asatiz es una parte integral de la moral y la ética que se enseñan. Este respeto no sólo se materializa en acciones físicas, como besar las manos, inclinar el cuerpo e incluso besar los pies, sino que también incluye una actitud de corazón llena de respeto y afecto.

El respeto por los maestros y los mayores en el conocimiento religioso es un legado del profeta Mahoma. En muchos hadices, Rasulullah SAW enfatizó la importancia de respetar a los maestros y a los mayores. Por ejemplo, en varios hadices auténticos que narran besar las manos, mientras se mira hacia abajo y se está quieto, algunos incluso van tan lejos como para besar los pies del Profeta, a saber, hadices de Zarra’ al-Abidy.

La narración se encuentra en varios libros de hadices, como Sunan Abi Dawud, Al-Adab al-Mufrad del Imam Bukhari y otras narraciones cuya cadena de transmisión es sahih y hasan. Este hadiz explica que los compañeros besaron las manos y los pies del Profeta Muhammad, que Dios lo bendiga y le conceda paz, cuando llegaron a Medina.

Por ejemplo, la historia de Az-Zarra’; cuando los compañeros del Profeta besaron las manos y los pies del Profeta.

Bajo la autoridad de Al-Zari’ Al-Abdi, que estaba en la delegación de Abd Al-Qais, dijo: Cuando llegamos a Medina, partimos en nuestros camellos y besamos la mano del Profeta, que Dios lo bendiga y le conceda paz. Y su pie… (Sunan Abi Dawud, 4/357)

Desde Az Zarra’ al Abidiy, estuvo entre los mensajeros de Abdu Qais que dijeron: «Cuando llegamos a Medina, bajamos corriendo de nuestros vehículos y besamos las manos y los pies del Profeta Muhammad ShallaAllah alihi wa sallam…»

De hecho, hay una historia de judíos que sólo estaban dispuestos a besar las manos y los pies del Profeta, según lo narrado por Abdullah bin Umar y algunos de los compañeros del Profeta:

Según la autoridad de Abdul Rahman bin Abi Laila, Abdullah bin Omar le dijo que estaba en una de las compañías del Mensajero de Dios, que Dios lo bendiga y le conceda paz. Dijo: Examinó a la gente por un momento… Dijo: Entonces nos acercamos y besamos su mano, y él dijo: «Somos un grupo de musulmanes». (Sunan Abi Dawud, 3/46)

De hecho, Abdullah bin ‘Umar dijo que una vez estuvo en un grupo de reconocimiento (sariyyah) del Profeta Muhammad. Entonces, las tropas huyeron y yo estaba entre ellos… Ibn ‘Umar dijo: “Entonces nos acercamos al Profeta y le besamos la mano”. Profeta SAW. Respondió diciendo: «Soy parte de la comunidad musulmana».

Hay docenas de hadices similares, aparte de eso, hay muchas historias de que los compañeros de Rasulullah SAW también mostraron buenos ejemplos en el respeto a los maestros y a los mayores. Se quedaban quietos cuando llegaba Rasulullah SAW y le besaban la mano en señal de respeto.

Página siguiente Sayyidina Ali ejemplificó esto cuando besó las manos y los pies de su tío; Abbas bin Abdul Muttalib:

