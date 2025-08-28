Heredero Benyamin Sueb Sueb al metro polda, resulta que esta es la causa

Yakarta, Viva – Casos supuestos violación derechos de autor trabajar Benjamin Sueb De vuelta sobresaliendo. Heredero El legendario artista indonesio visitó la sede Polda Metro JayaJueves 28 de agosto de 2025 para exigir certeza legal relacionada con los informes que se han estancado durante un año.

El abogado del heredero, Jainal Riko Frans Tampububolon, dijo que había 517 Cipta Benyamin Sueb que supuestamente fueron utilizados sin permiso por dos compañías. Estos trabajos todavía circulan hoy en forma de un tono de marcado privado (NSP) y varias plataformas de música digital.

«La presencia de hoy presentamos una carta de solicitud para el desarrollo de los resultados de la investigación al Indag Disinteen que manejó el informe policial sobre la NAWA de nuestro cliente», dijo.

Jainal enfatizó que las obras reportadas consistían en varios derechos, que van desde el maestro de discos, los derechos del productor de fonograma, los derechos del actor, hasta los derechos del creador de la canción.

«Hasta ahora (usado), puede verificar su uso hasta el día de hoy en este tono de marcado privado (empresa). Hay en varias plataformas de música digital. Y tal vez el uso convencional que no sabemos esto. Estos reporteros dan permiso para usar, a pesar de que no tiene permiso para obtener beneficios comerciales», dijo.

Antes de llevar este caso al reino de la ley, los herederos habían enviado una citación. Sin embargo, debido a que fue ignorado, el informe oficial fue enviado a la Policía Metropolitana de Yakarta el 15 de julio de 2024 con el número LP/B/3992/VII/2024/Spkt Polda Metro Jaya.

El periodista nombrado Alex Alatas informó dos compañías por presuntas violaciones del Artículo 113 Párrafo (4), el artículo 116 Párrafo (4) y el Artículo 117 Párrafo (3) de la ley número 28 de 2014 sobre los derechos de autor en conjunto con el artículo 372 del Código Penal.

«(Las pérdidas) son invaluables, no podemos valorar ese valor. La comida desde el principio antes de informar, Lami solicitó que los datos abiertos de la parte informada, cuántos maestros de grabación maestros se dominan, cuántas canciones se explotan, la creación de las canciones explotadas. No quieren abrir datos», dijo.

Jainal enfatizó que su partido instó a la policía a celebrar inmediatamente un caso y aumentar el estado del informe a la etapa de investigación.

«Pedimos que el patrón de metro jaya, con suerte, podamos manejar profesionalmente este caso de manera responsable, rápidamente y, si es posible, en el futuro, esto pronto se llevará a cabo para que el estado aumente.