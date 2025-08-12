Herbert de Chargers Listado en la lista de niveles de NFL QB en la lista de niveles de NFL.

LChargers de Os Angeles mariscal de campo Justin Herbert Tiene su segunda primera temporada de pases de carrera, lanzando para 3,870 yardas y su segunda temporada de pases de touchdown más baja, 23, en la primera temporada de la era de Jim Harbaugh, sus peores números fueron cuando jugó en 13 juegos.

A pesar de la temporada atípica, el QB terminó noveno en la votación de MVP y el duodécimo en el premio al Jugador de Comentario del Año.

El atlético lanzó su Encuesta anual de nivel de QB anónimo de entrenadores y ejecutivos de toda la liga. Herbert fue clasificado como el séptimo mejor mariscal de campo de la liga, permaneciendo en la lista de nivel 2 del año anterior.

El antiguo producto de Oregon Duck recibió 13 primer nivel, 34 votos de segundo nivel y 3 de tercer nivel de la liga. Esto es lo que tuvieron que decir sobre él:

Entrenadores en Justin Herbert

En la encuesta anónima, dos entrenadores ofensivos, un coordinador defensivo y un votante más expresaron sus pensamientos sobre Justin Herbert.

«Mucha gente lo tiene como un 1 automático», dijo un coordinador ofensivo. «Quiero que lo tome. Parece que casi está allí, pero realmente no lo ha hecho».

«Él es un poco robótico», dijo un coordinador defensivo. «Se nota, la forma en que lo procesa todo, es un clic más lento que algunas de las élites, pero él es un semental, es realmente bueno».

«Probablemente sea como Joe Burrow Lite «, dijo otro votante.» Buen jugador, puede hacer todos los lanzamientos, puede descifrar y operar. Si tuvieran más a su alrededor y él seguía madurando, tal vez hay algunos más allí … tienen como 18 corredores ahora «, dijo.» Eran tan dependientes de un receptor (Ladd McConkey) que nos sentimos bien coincidentes contra todos los demás «.

Justin Herbert está entrando en su sexta temporada en la NFL y actualmente es el noveno quarterback mejor pagado en la liga, con un AAV de $ 52.5 millones según Sobre la gorra.

Todavía desarrollando

Una cosa similar a los votantes anónimos dijo sobre Justin Herbert que necesita más tiempo para desarrollarse o obtener armas a su alrededor.

Los Chargers redactaron al corredor Omarion Hampton y dos receptores y un ala cerrada en el draft de la NFL 2025. Los pernos trajeron de vuelta el receptor abierto Allen noneman En un contrato de un año, que tiene química con Herbert como su número 1 WR.

Al entrar en su segundo año con el entrenador en jefe Jim Harbaugh, el ex campeón nacional de Michigan dijo que tenía un plan para Justin Herbert.

«Me desperté el otro día y dije: ‘Tengo que llevar a Justin Herbert al Salón de la Fama. Debe llevar a Justin Herbert al Salón de la Fama'» «, Harbaugh dijo en el rico show de Eisen. «Es una de esas cosas que te despiertas a las 3:30, 4 de la mañana. A veces es cuando vienen tus mejores ideas».

Buscando ayudar al equipo a regresar a los playoffs, Justin Herbert parece listo para una mejor temporada que el año pasado.