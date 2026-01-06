Henry Winkler protagonizará la comedia ‘Last Chance Lawyer’ en obras en NBC

Henry Winkler Está previsto que protagonice una comedia legal en desarrollo en NBC titulada “Last Chance Lawyer”.

En la serie, Winkler interpretaría a Howard Greenberg, un abogado defensor criminalista poco convencional y diligente que es un feroz defensor de sus clientes desvalidos. Él cree que «no importa de qué se les acuse, el sistema siempre es más culpable». (Esperamos que Howard sea más competente que Barry Zuckerkorn, el abogado que Winkler interpretó en “Arrested Development”).

“Last Chance Lawyer” está escrita por Mike Gagerman y Andrew Waller, quienes son productores ejecutivos junto a Winkler, Jed Mercurio y Jimmy Mulville a través de Hat Trick Media. Universal Television, una división de Universal Studio Group, es el estudio detrás del proyecto.

La fecha límite dio la noticia.