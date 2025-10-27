Henry Cejudo opina sobre el debate sobre los ojos de Tom Aspinall

Ex campeón de dos divisiones de UFC Henry Cejudo recientemente compartió sus pensamientos sobre Tom AspinallEl incidente de los ojos, que dejó a los fanáticos divididos. Cejudo intervino en el debate y discutió cómo se deben manejar los golpes en los ojos.

Aspinall conoció a Ciryl Gane en el UFC 321 evento principal, defendiendo su título de peso pesado por primera vez. La pelea terminó abruptamente en el primer asalto después de que Gane accidentalmente golpeara a Aspinall en ambos ojos.

Cejudo, quien experimentó la misma agonía, entiende exactamente lo que soportó Aspinall en el octágono. A principios de este año, sufrió una lesión similar durante su pelea con Song Yadong. Esa experiencia cambió su perspectiva sobre los peleadores que sufren pinchazos en los ojos.

«Tienes que tomar [Aspinall] por su palabra. Se emborrachó. Pude ver por qué la gente dice que posiblemente tomó el camino fácil”, dijo Cejudo durante un episodio reciente de Libra 4 Libra. «Sería el primero en odiarlo en este momento, pero como me pasó a mí, debes darle el beneficio de la duda. Quizás incluso recibió algo de humildad, hermano».

El evento principal fue declarado sin competencia. Durante su conferencia de prensa posterior al evento, Dana White confirmó que habrá una revancha inmediata.

El copresentador de Henry Cejudo, Kamaru Usman, reacciona al debate de Tom Aspinall

Coanfitrión de Cejudo Kamaru Usman También compartió su opinión sobre el incidente. Respaldó la defensa de Aspinall por parte de Cejudo y destacó la dura realidad de luchar con lesiones graves.

Usman analizó cómo los fanáticos juzgan mal UFC luchadores. The Nigerian Nightmare cree que a menudo subestiman lo dolorosos y peligrosos que son los pinchazos en los ojos. Las repeticiones mostraron claramente que le pinchaban ambos ojos a Aspinall, lo que dejaba pocas dudas de que la lesión era real.

«Sólo Tom sabe cuán grave fue esa lesión en el ojo», dijo Usman. “’Estás siendo un [expletive]Deberías haber continuado, lo dejaste.’ Porque somos gladiadores, [fans] Siento que deberías morir ahí dentro”.

Usman también rechazó la afirmación de Cejudo de que Gane estaba controlando la pelea.

«No actuemos simplemente como si Tom estuviera recibiendo su [expletive] gritó por ahí. Ambos se tocaron. Es solo que Ciryl Gane parecía un poco más natural. La revancha está en llamas porque ahora todo el mundo lo sabe. [Gane] es el verdadero negocio”.

El padre de Aspinall reacciona a las críticas por la decisión de su hijo

El padre de Aspinall, Andy Aspinall, también respondió a las críticas en línea contra su hijo. Muchos fanáticos acusaron al campeón de peso pesado de renunciar. Sin embargo, Andy defendió la decisión de su hijo de dejar de pelear.

Había tiempo de recuperación disponible para Aspinall. Incluso entonces, todavía sentía los efectos e informó tanto a su rincón como al médico de la jaula que no podía ver.

En un vídeo publicado en Aspinall’s Instagram En su cuenta, Andy destacó el peligro de pincharse los ojos. Él cree que su hijo tomó la decisión correcta. Además, cree que seguir luchando podría haber causado daños permanentes.

«Bisping, perdió el ojo. Es simplemente horrible pensar como padre, y sé lo que es hoy en día cuando la gente dice lo que quiere», dijo Andy Aspinall. «Si es tu hijo y puede perder un ojo y su salud, y tiene niños que cuidar. Es necesario hacer algo al respecto. Es horrible para mí verlo».