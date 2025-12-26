Henry Cavill viste el traje de Superman de Christopher Reeve en fotos

Zack Snyder marcó las vacaciones de Navidad con un regalo especial para los fans en forma de fotografías de Henry Cavill vistiendo el original de Christopher Reeves Superhombre traje. Las imágenes son las que Snyder mostró a los ejecutivos de Warner Bros. cuando intentaba elegir a Cavill como Clark Kent/Superman en su nuevo Universo DC, que comenzaba con “El Hombre de Acero” de 2013.

«Henry Cavill. El traje original de Superman. Esta foto. Era innegable», escribió Snyder en un pie de foto, mientras agregaba en otro: «Con la última imagen que compartí, y esta, le mostramos a WB [and] Todos estuvieron de acuerdo: Henry Cavill era Superman. Ahí empezó el viaje”.

Cavill interpretó a Superman en tres películas del Universo DC de Snyder: «El hombre de acero», «Batman v Superman: El origen de la justicia» y «La Liga de la Justicia». Luego las cosas se complicaron. Después de una pausa de cinco años que dejó a los fanáticos preguntándose sobre el futuro de Superman de Cavill, apareció como el Hombre de Acero en la escena posterior a los créditos de “Black Adam” de 2022. La reaparición de Cavill coincidió con los informes que finalmente se estaba desarrollando una secuela independiente de Superman para él y el estudio solicitó propuestas de los escritores. La escena posterior a los créditos mostró que el Universo DC se dirigiría hacia una batalla entre Superman de Cavill y Black Adam de Dwayne Johnson.

“Estoy de vuelta como Superman”, Cavill escribió en una publicación de Instagram En el momento. «Gracias por su apoyo y gracias por su paciencia. Prometo que será recompensado».

Dos días después, Cavill habló públicamente por primera vez sobre su regreso de Superman durante una grabación en vivo del podcast «Happy Sad Confused» en 92NY en la ciudad de Nueva York y dijo: «Hay un futuro tan brillante por delante para el personaje. Estoy muy emocionado de contar una historia con un Superman enormemente alegre».

Sin embargo, el regreso de Cavill no duró mucho en este mundo. Apenas un día después del anuncio, surgió la noticia de que James Gunn y Peter Safran se harían cargo de DC Studios y lanzarían un nuevo Universo DC. Esto efectivamente terminaría con el Universo DC de Snyder, en el que Cavill había estado al frente y al centro. Gunn dijo en el “Feliz Triste Confundido«Podcast a principios de este año que se creó una situación «injusta» cuando se cerró su acuerdo para hacerse cargo de DC Studios justo cuando Cavill anunciaba su regreso. Gunn había planeado reiniciar Superman desde el principio, lo que hizo con éxito este verano con su «Superman», protagonizada por David Corenswet.

“El día que nuestro [DC] «Se cerró el trato y, de repente, anunciaron que Henry había regresado», dijo Gunn. «Y yo dije: ‘¿Qué está pasando?’ Sabemos cuál es el plan. El plan era entrar y hacer ‘Superman’. Así que fue realmente injusto para él y un fastidio total… «Eso fue realmente desafortunado. Así que Peter y yo [thought] lo correcto era sentarse con [Cavill] y habla con él. Y nos sentamos y hablamos con él. Era un absoluto caballero, un gran tipo al respecto. Él dijo: ‘Lo único que pido es que pueda revelarlo yo mismo en lugar de que venga de ustedes’”.

A lo largo de todo el presunto drama, Gunn y Snyder se mantuvieron en contacto. Gunn revelado en X Poco después de hacerse cargo de DC Studios, se había puesto en contacto con Snyder y no había resentimientos entre ellos. Gunn dijo fandango A principios de este año incluso consultó con Snyder a la hora de diseñar el nuevo traje de Superman y si agregar o no los calzoncillos rojos.

“Una de las preguntas más importantes fue: ‘¿Tendremos baúles o no íbamos a tener baúles?’”, dijo Gunn. “Hablé con Zack Snyder, quien me dijo: ‘Probé mil millones de versiones diferentes con los baúles y, al final del día, lo intenté, pero no pude llegar allí’. Y yo me sentía exactamente igual. … En teoría, me gustó la idea de los baúles porque es el Superman con el que crecí”.

El Universo DC de Gunn continúa en el verano de 2026 con “Supergirl” y luego la secuela de “Superman”, “Man of Tomorrow”.