Henry Cavill comparte la actualización de recuperación después de una lesión ‘Highlander’

Henry Cavill ha compartido una actualización después de sufrir una lesión mientras filma de Chad Stahelski «montañés» reiniciar.

Cavill tomó a Instagram el miércoles para mostrar su progreso desde el Lesión de septiembrelo que retrasó la producción de Amazon MGM probablemente hasta principios de 2026. La estrella de «Superman» publicó varias fotos de sí mismo haciendo ejercicio, su pierna izquierda todavía en una bota, con la leyenda «perdurarse. En perduración, fortalecerse».

Cavill protagoniza «Highlander» junto a Russell Crowe, Karen Gillan, Djimon Hounsou, Dave Bautista, Marisa Abela y Max Zhang. Stahelski, quien dirigió la franquicia cinematográfica de «John Wick», dirige de un guión de Michael Finch.

El remake «Highlander» ha estado en desarrollo durante más de una década. Fue Anunciado por primera vez en 2009 en Summit Entertainment, encabezado por el productor Neal H. Moritz. Stahelski se unió al proyecto en 2016 y Cavill fue adjunto como la estrella En 2021. Luego, a principios de este año, United Artists, bajo el liderazgo de su nuevo jefe, Scott Stuber, adquirió el proyecto de Lionsgate. Stuber y Mortiz sirven como productores en la película con Nick Nesbitt, Josh Davis, Louise Rosner y Stahelski’s Production Banner, 87Eleven Entertainment.

Christopher Lambert y Sean Connery lideran el «Highlander» original de 1986, que ve un antiguo choque de inmortales escoceses reencarnados en Manhattan modernos. La película fue un fracaso de taquilla en su lanzamiento inicial, pero logró el estado de culto clásico en video casero, secuelas de desove, adaptaciones de televisión y novelas spin-off.

Los otros próximos proyectos de Cavill incluyen «Enola Holmes 3» de Netflix, «Voltron» de Amazon MGM y el thriller de acción de Lionsgate «In The Gray».