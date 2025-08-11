Heni Sagara aclaró el tema de la audiencia de Nikita Mirzani a la acusación de la mafia para el cuidado de la piel

Yakarta, Viva – El nombre de Heni Purnamasari o mejor conocido como el público como Heni SagaraFarmacéuticos y empresarios exitosos en la industria de cuero y belleza, nuevamente en el centro de atención.

El propietario de la fábrica de cuidado de la piel, cuyos productos están registrados oficialmente en BPOM habló con respecto a la acusación de votos en la audiencia Nikita Mirzani así como el viejo problema que lo arrastró como «cuidado de la piel de mafia. » Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

Heni Sagara, quien vino de Sumedang, West Java, era ampliamente conocido por su experiencia en la mezcla y comercialización de productos para el cuidado de la piel con estrictos estándares de seguridad.

El éxito del negocio que construyó durante años ha sido un apoyo para miles de trabajadores. Sin embargo, su reputación fue sacudida cuando en 2024 fue mencionado de repente en el podcast que contó con el Dr. Oky Pratama y el Dr. Richard Lee.

El término «cuidado de la piel de la mafia» que se hizo sin evidencia conduce a Heni, desencadena el estigma en las redes sociales e incluso presuntos esfuerzos de extorsión.

«Todo mi arduo trabajo fue casi destruido por el estigma que se unió así sin base», dijo Heni, cuando se contactó el lunes 11 de agosto de 2025.

Arrastró el problema de la grabación de voz de prueba

Todavía no se enfrenta a las viejas acusaciones, Heni fue nuevamente golpeado por una nueva ola de calumnias. En la audiencia entre Nikita Mirzani y Reza Gladys, una votación registró que afirmaba contener conversaciones en las autoridades.

Sin verificación, varias partes acusaron inmediatamente la voz de Heni. El ataque de blasfemia inundó sus redes sociales. Sin embargo, la situación cambió cuando Lucinta Luna subió la grabación en Instagram y mencionó el nombre del propietario de la voz que no era Heni.

Esta carga fue reforzada por un reembolso de Nikita Mirzani, quien confirmó que el sonido no estaba relacionado con Heni.

«Este hecho demuestra la acusación de mí.

Aclaración y afirmación

Heni afirmó que todos sus productos habían pasado la prueba y tenían un permiso de BPOM. La fábrica que administra continúa operando de acuerdo con los estándares del gobierno.

«No soy una mafia para el cuidado de la piel, soy un farmacéutico que trabaja siguiendo las reglas. Mi nombre está diseñado y mi reputación es atacada, pero creo que la verdad encontrará su camino», dijo.

Filas de ataques digitales

Además de las acusaciones públicas, Heni había sido víctima de Death Hoaks en octubre de 2024. Las noticias falsas hicieron que la familia se pusiera en pánico antes de que finalmente demostrara ser falso.

En abril de 2025, el sitio web oficial de Marwah -Brand relacionado con su negocio fue secuestrado y falsificado. También experimentó Doxing, donde sus datos personales se distribuyeron al público, amenazando la seguridad de sí mismo y su familia.

Pasos legales

El abogado de Heni confirmó que tomaría acciones legales contra aquellos que difundieron calumnias, hoaks, piratería o doxing. Heni invita al público a ser más sabio al recibir información.

«En la era de la información de inundación, las noticias falsas pueden extenderse más rápido que la aclaración. El principio de Tabayyun no es solo enseñanzas religiosas, sino pautas morales para que no participemos en dañar el buen nombre de personas inocentes», dijo.