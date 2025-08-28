Hendropriyono llamó a los partidos extranjeros para ser el autor intelectual de los disturbios de demostración en el DPR

Yakarta, Viva – Ex Jefe de Agencia de Inteligencia Nación (Bin), AM Hendropriyono Afirmando conocer al autor intelectual la causa de los disturbios cuando la manifestación se celebró en el DPR. Afirmó que el actor vino de extranjeroPero él no lo revelará ahora.

«Porque lo sé, no soy más inteligente que ustedes. No soy más inteligente. Pero experimento todo. Y esto es alguien que juega así. Con el tiempo puedo transmitir el nombre de Aquel que juega. Eso es desde allí (en el extranjero)», dijo Hendropriyono a los periodistas en el complejo del Palacio Presidencial, Jakarta, el jueves 28 de agosto, 2025.

Demostración laboral en el parlamento indonesio Foto : TvoneNews/Abdul Gani Siregar

Reiteró que el autor intelectual del caos manifestación Viene del extranjero. Hendropriyono evaluó que los partidos extranjeros solo mueven a los cómplices en el país que fueron manipulados inconscientemente.

«Desde el exterior. Desde el exterior. Las personas que desde afuera solo mueven a sus cómplices adentro. Y estoy muy seguro de que sus cómplices dentro no entienden que se usa. Pero con el tiempo debe abrirse», dijo.

Aun así, Hendropriyono no mencionó que los partidos extranjeros no eran un país. Sin embargo, su influencia es muy grande en la política del estado natal de su país.

«En realidad, no estatal. Pero la influencia es muy grande para las políticas del país. La política es que los pasos que leemos siempre se ajustan a la propuesta de no estatal», dijo.

Por otro lado, mencionó una serie de nombres de figuras capitalistas globales que según él tuvieron una gran influencia en la agenda.

«No estatal, pero los contenidos son George Soros, los contenidos son George Tenet, dije que el contenido anteriormente David Rockefeller, Bloomberg. Lea los capitalistas usted mismo. Esa es la propuesta», dijo.

Familias de estudiantes arrestaron a la demostración RICUH DPR

Hendropriyono evaluó que el propósito del movimiento no era muy diferente del colonialismo en el pasado, solo con diferentes métodos.

«El objetivo es el mismo. Desde el primero también quería colonizar. Pero al otro lado. Solía ​​usar balas, usar bombas. Si todavía estamos en silencio, estamos terminados», concluyó.