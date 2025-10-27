Hendrick Motorsports brilla cuando Byron y Larson logran la Final 4

Cuando se trata del 2025 NASCAR Serie de copa playoffsHay una cosa que ha demostrado que Hendrick Motorsports es capaz de ofrecer lo mejor cuando es el momento adecuado.

El equipo líder entró martinsville Necesitaba un buen final y tuvo una actuación muy sólida. Fue entre la racha dominante de William Byron y la sólida y consistente actuación de Kyle Larson que hendrick recordó al campo por qué su legado tiene cuatro décadas de duración y su historia es la pista de carreras de la grandeza.

William Byron triunfa en Martinsville para asegurar un puesto en Phoenix

Hendrick Motorsports les recordó a todos por qué sigue siendo el equipo a vencer en la Copa NASCAR. En un tenso thriller de 500 vueltas en Martinsville Speedway, William Byron se mantuvo a raya Ryan Blaney para ganar por sólo 0,717 segundos, liderando 304 vueltas, la mejor marca de su carrera, y arrasando en ambas etapas. La victoria aseguró a Byron en el Campeonato 4 en Phoenix Raceway el 2 de noviembre.

El momento decisivo de Byron llegó en la vuelta 457, cuando se lanzó bajo en la curva 1 para empujar al Ford No. 12 de Blaney hacia la pista, el tipo de movimiento audaz que gana carreras en Martinsville.

«Maldita sea, tengo mucho que decir» Byron admitió después. «Las cosas tienen una manera de funcionar. Dios realmente pone a prueba tu resiliencia muchas veces. Hemos sido probados. Simplemente increíble. Trabajamos muy duro y pones todo en los domingos. A veces no recibes nada a cambio. Pero a veces la vida es así. Sólo tienes que seguir siendo resiliente. Lo fuimos. Simplemente se siente muy bien».

jeff gordon No pudo ocultar su orgullo por la actuación de Byron. «William Byron tuvo hoy la carrera de su carrera» gordon dijo. «Sé que no fueron las 500 Millas de Daytona, pero la forma en que corrió fue increíble. En ese último reinicio, no solo saltó en el área de reinicio, sino que entró profundamente en la curva 1, se abrió, giró y se alejó». Más tarde añadió: «Pensé que William corrió la carrera de su vida».

Incluso Blaney, que terminó segundo, se quitó el sombrero ante Byron. «Son sólo dos muchachos que lo intentaron, no lo culpo por aceptar eso», dijo Blaney sobre su último contacto. «Habría hecho lo mismo. Sabía que iba a ser difícil. Intenté agobiarlo tanto como pude. Estoy orgulloso del esfuerzo del equipo. Dieron el 100% de lo que tenían, y eso es todo lo que se puede pedir. No fue suficiente».

Kyle Larson avanza en puntos para Hendrick Motorsports

Mientras Byron celebraba, Kyle Larson silenciosamente aseguró el último lugar del Campeonato 4 por puntos. Terminó cuarto, superando a Christopher Bell. El campeón 2021 mostró consistencia durante toda la temporada, ayudando a Hendrick Motorsports a lograr otra actuación dominante, un final 1-2-3-4 en martinsville.

“Qué actuación de William”, dijo Larson. «Feliz por Hendrick Motorsports. Esta victoria es tan buena como podría haber sido para nosotros, anotar más puntos que Christopher y luego que William gane también. Ojalá uno de nosotros pueda ganar».

Bell, amable ante la derrota, estuvo de acuerdo. «Me siento satisfecho con los resultados», dijo. «Los cuatro son contendientes legítimos. Sea quien sea el campeón, se lo merecerá».

El vicepresidente de Hendrick, Jeff Gordon, cuatro veces campeón de la Copa y nueve veces ganador de Martinsville, no pudo evitar reflexionar sobre el hito del equipo. “De esto se trata Hendrick: resiliencia y trabajo en equipo”, dijo.

Hendrick Motorsports ahora tiene 305 victorias en la Copa, incluidas 29 en Martinsville, y ha producido los últimos tres campeones de NASCAR.

Ojos puestos en Phoenix: cuatro contendientes, un campeón

Con el campo listo, el Campeonato de la Copa NASCAR 2025 en Phoenix Raceway promete fuegos artificiales. En el caso de byronserá la oportunidad de ganar su primer título al final de una gran temporada. Para Larson, es una oportunidad de perseguir otra. Y para Hamlin y Briscoe, es un boleto a la gloria tan esperada.

Campeonato 4 de la NASCAR Cup Series de este año: — El campeón de la temporada regular, William Byron, líder de vueltas de la temporada. — Denny Hamlin, líder en victorias de la temporada — Chase Briscoe, el líder entre los cinco primeros de la temporada — Kyle Larson, segundo en vueltas lideradas, entre los cinco primeros y los 10 primeros -Jeff Gluck (@jeff_gluck) 26 de octubre de 2025

Hendrick Motorsports vuelve a estar en lo alto, y es un testimonio del hecho de que el trabajo en equipo y algo de la determinación de Martinsville aún pueden hacer que NASCAR sea grandioso.