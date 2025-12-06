VIVA – Presidente de los Estados Unidos (EE.UU.) Donald Trump dijo estar feliz luego de ser la primera persona en recibir el premio de la paz Premio de la Paz de la FIFA.

Lea también: Da miedo, la selección de Indonesia estará en el grupo con España y Uruguay si se clasifica para el Mundial de 2026



El premio fue entregado directamente por el Presidente de la FIFA Gianni Infantino a Trump en el evento del sorteo Copa del Mundo 2026 en el escenario del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, Washington, DC, el viernes hora local o el sábado por la mañana WIB.

«Este es uno de los mayores honores de mi vida. Hemos detenido muchas guerras incluso antes de que comenzaran en algunos lugares», dijo Trump después de recibir el premio.

Lea también: Resultados del sorteo del Mundial 2026: Argentina ingresa al grupo fácil, Curazao se enfrenta a Alemania





Donald Trump recibe el Premio de la Paz de la FIFA

Además, Trump también elogió la cooperación con Canadá y México como coanfitriones de la Copa del Mundo 2026.

Lea también: Estados Unidos ampliará la prohibición de viajar a 30 países



«Conozco a Gianni (Infantino) desde hace mucho tiempo. La venta de entradas para este Mundial es extraordinaria. Seréis testigos del torneo más espectacular de todos los tiempos. Nuestra cooperación con Canadá y México es muy estrecha y está llena de amistad».

«El mundo es ahora un lugar mejor. Hace un año, Estados Unidos no estaba en esta posición, ¡pero ahora somos el país ‘más caliente’ del mundo!» subrayó.

El Premio de la Paz de la FIFA se concedió por primera vez en la historia de la FIFA y convirtió a Donald Trump en el primer galardonado. (Hormiga)