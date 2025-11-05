VIVA – Alcalde de la ciudad de Nueva York seleccionado, Zohran Mamdani pronunció su primer discurso tras ganar las elecciones generales (elecciones) el martes 4 de noviembre de 2025.

El alcalde musulmán dijo que su victoria era una manifestación del éxito del pueblo de Nueva York al derrocar dinastía política.

«El futuro está en nuestras manos, amigos. Hemos derrocado una dinastía política», dijo Mamdani en el podio de Brooklyn, citado por YouTube ABC Noticias Miércoles 5 de noviembre de 2025.

Zohran Mamdani, alcalde electo de la ciudad de Nueva York

Para su información, más de dos millones de personas votaron en las elecciones generales de este año, según la Junta Electoral General de Nueva York. En 2021, la participación electoral fue de poco menos de 1,15 millones.

En las elecciones de Nueva York, Mamdani logró derrotar a Andrew Cuomo, que se postuló como independiente, y a Curtis Sliwa, del Partido Republicano. El hombre de 34 años obtuvo el 50,5 por ciento de los votos del 85 por ciento de los votos emitidos.

Zohran Mamdani prestará juramento el día de Año Nuevo de 2026 como el 111º alcalde de la ciudad de Nueva York. Tras su toma de posesión, pasará a la historia como el primer musulmán en dirigir una ciudad con una población mayoritariamente judía.

En su programa de trabajo, Mamdani presenta una plataforma progresista con políticas ambiciosas que, según sus críticos, serán inasequibles, a saber, supermercados estatales, autobuses «rápidos y gratuitos» y la congelación de los alquileres de algunas viviendas.

Ha prometido aumentar los impuestos a los ricos para ayudar a financiar sus planes, denominándose a sí mismo su «peor pesadilla». Donald Trump«en agosto.

«Ganamos porque los neoyorquinos se permitieron tener la esperanza de que lo imposible se hiciera posible», dijo Mamdani.