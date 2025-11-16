Helwa Bachmid revela que Habib Bahar incluso volvió con su antigua esposa después de casarse con ella

VIVA – Nombre de una joven modelo, Helwa Bachmidestá en el centro de atención después de que abrió su voz sobre su matrimonio secreto con Habib Bahar Bin Smith. Una de las confesiones más sorprendentes fue cuando Helwa dijo que Habib Bahar volvió a estar con su antigua esposa poco después de casarse con Habib.

Esto fue revelado por Helwa a través de una carga en su cuenta personal de Instagram @helwabachmid_. Anteriormente, Helwa también subió capturas de pantalla de Habib Bahar admitió que se había divorciado de su anterior esposa. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

«Esta es una foto después de que terminó el matrimonio. Dijo felizmente que había regresado con su esposa. Yo me quedé en silencio y sólo pude sonreír, pero dentro de mi corazón me dolía mucho escuchar las palabras que me dijo. Estaba confundido. Mi boca estaba cerrada, no podía pronunciar ninguna palabra. Sólo podía llorar en los brazos de mi madre», escribió Helwa, citado el lunes 17 de noviembre de 2025.

Esta confesión sorprendió a mucha gente, sobre todo porque se sabía que Helwa había tenido un matrimonio en serie. Reveló que estuvo casado sin dote, solo le dieron un anillo de 2 gramos y solo escribió en una hoja de papel sin un certificado de matrimonio oficial. De hecho, el día de la ceremonia, Habib Bahar pidió que se recogieran todos los móviles de la familia.

«Feliz aniversario, cariño, no esperaba que ocultaras nuestro matrimonio durante un año y durante este año mi vida ha estado llena de ti haciéndome sufrir. Me diste todas tus decepciones», dijo Helwa cuando abrió la voz por primera vez.

Luego contó cómo durante ese año sintió que no obtuvo el papel y la atención como esposa.

«Mientras estuvimos casados, no sentí que me estaban guiando religiosamente, incluso durante un año viví como tu amante a quien necesitabas cuando solo querías estar conmigo pero nunca viniste a ver cómo estaba, ni siquiera me preguntaste cómo estaba».

Helwa no solo se sintió abandonada, sino que también reveló que sus dulces promesas antes del matrimonio nunca se cumplieron.